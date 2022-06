Calciomercato Milan, ultima offerta per Zaniolo: le cifre

Il Milan getta le basi per il futuro e Pioli ha tutte le intenzioni di difendere il titolo storico conquistato con tanta fatica. Il calciomercato rossonero si fa sempre più infuocato e le cifre messe sul piatto dal Diavolo per assicurarsi le prestazioni del talento giallorosso Niccolò Zaniolo sono decisamente importanti. La palla passa alla Roma, con il giocatore che non ha mai nascosto la volontà di vestire i colori della squadra campione d’Italia.

Calciomercato Milan: le cifre per Zaniolo

La società rossonera prepara l’assalto al trequartista della Roma. Il denaro messo sul piatto, derivante anche (e soprattutto) dagli incassi del tricolore vinto dal Milan nell’ultima stagione, fanno invidia. La cifra offerta alla squadra capitolina è di 40 milioni di euro. La società giallorossa traballa, ma tiene botta. A ballare tra domanda e offerta ci sono ancora 10 milioni di euro, considerato il 15% sulla rivendita del calciatore, che andrà direttamente nelle casse dell’Inter. Il gioco psicologico è sottile: il Milan vuole rimpinguare il meno possibile le casse dei “cugini” nerazzurri e, al tempo stesso, vuole cercare di strappare un prezzo conveniente alla Roma per il calciatore. I giallorossi, dal loro canto, hanno necessità di far cassa vista la lista di calciomercato decisamente invitante stilata dall’allenatore portoghese José Mourinho.