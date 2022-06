Calciomercato Roma, tutto su Reinier: il punto sulla trattativa

Mourinho ha le idee chiare: squadra giovane e competitiva. Il calciomercato per la Roma del futuro comincia a prender forma. Idettami tattici dell’allenatore iniziano ad essere dogmi precisi marchiati a fuoco nella mente dei calciatori. L’allenatore portoghese vuole ringiovanire la rosa il più possibile mantenendo alto il livello, proprio per questo ha messo gli occhi sulla stellina del Real Madrid Reinier.

Calciomercato Roma: chi è Reinier?

Il nuovo obbiettivo di mercato della Roma è un centrocampista brasiliano classe 2002. Può essere schierato anche sulla trequarti di campo e fa del palleggio e della rapidità di gambe le sue armi principali. Dotato di ottimo dribbling, tecnica e velocità, viene accostato per caratteristiche a Kakà e Rai.

Reiner è stato acquistato nel 2020 per 25 milioni di euro dal Flamengo. È stato, poi, girato in prestito al Borussia Dortmund dove, in 23 gare ufficiali disputate, mette a segno una sola rete. L’anno precedente, con il Real Madrid Castilla, ha disputato tre partite siglando ben due marcature.

La valutazione

Secondo il noto portale online Transfermarkt, la valutazione del calciatore si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Percepisce uno stipendio di circa 500.000 euro a stagione, decisamente accessibile per le casse giallorosse, che potrebbero regalarsi il gioiellino sacrificando qualcuno degli esuberi messi un po’ ai margini dall’allenatore portoghese.