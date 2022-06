Oroscopo di Paolo Fox Domenica 19 Giugno 2022: Vergine stanca

Ariete Buona domenica! Una domenica che parte in maniera interessante, poi tra qualche ora anche la Luna arriverà in un punto del cielo valido, quindi possiamo dire che da qui a martedì si risolve un problema, potete avere un buon contatto o avere una situazione di maggiore privilegio, anche perché questo cielo è davvero importante, è arrivato anche il periodo per fare scelte utili, potete stare male solo se azzardate troppo o superate i vostri limiti. Pare che tutto si stia muovendo, magari con qualche lotta e tensione in più ma questo è normale nella vostra vita e ci sono sfide da accettare.

Toro Torna un cielo interessante per i nati sotto il segno del Toro, che hanno dovuto affrontare anche qualche piccola problematica, raccomandiamo un po’ di attenzione con i soldi, anche nelle relazioni private, certo è che avete dovuto recuperare un sentimento, le storie che sono ancora in piedi sono state beneficiate da Venere nel segno, voi non amate chiedere in amore, l’aiuto non lo desiderate a richiesta ma volete che arrivi spontaneamente. Una sorta di prova d’amore c’è stata, sapere di avere al fianco una persona che si interessa alle vostre problematiche sarebbe importante!

Gemelli Sono due giornate per il segno dei Gemelli un po’ fuori gioco, non significa che le cose non vanno però ci sono tante cose da fare e forse delle discussioni da intraprendere, non manca una bella lungimiranza nel vostro cielo, vorremmo ricordare un paio di mesi fa quando dicevamo che i Gemelli avevano tante belle idee ma nessun indirizzo da seguire, adesso l’indirizzo c’è. Ci sono anche giornate in cui uno deve prendersi una pausa di relax come quella di oggi.

Cancro Siamo contenti che questa domenica voi riusciate a fare dimenticare almeno un po’ le tensioni degli ultimi tempi, vi siete sentiti sfruttati nel lavoro. Magari non evidenziato come avresti voluto, quelli che hanno un’impresa hanno ceduto un incarico, altri hanno variato un impegno o all’ultimo momento un affare, è come se aveste evitato all’ultimo minuto un pericolo. State cercando di riconquistare fiducia e questa domenica aiuta a pensare positivamente.

Leone Dopo due giorni vissuti in maniera frenetica, forse anche con una certa ansia di non riuscire a fare le cose in tempo o di vivere tutto in maniera un po’ troppo caotica può capitare, ben venga questa domenica perché riesce a indicarti una missione particolare, quella di recuperare un sentimento. Venere non è quasi più contraria quindi già dalla metà della prossima settimana si inizia un percorso a questo punto a tutto tondo e senza possibilità di blocco, oggi avete una grande capacità di recupero.

Vergine Arrivare alla domenica stanchi è probabile, questa è una domenica molto simile alle giornate che avete vissuto tra la fine di Maggio e gli inizi di Giugno, quando ci furono una serie di tensioni planetarie che avete vissuto arrabbiandovi o cercando di fare ordine, non vi arrabbiate. Oggi è meglio farvi scivolare le cose addosso, lo suggeriamo anche in amore, perché magari se c’è la parola di troppo o il momento in cui ci si sente un po’ soli, il rischio è di sentirsi in polemica o lontani da chi amate anche solo per poco. Non state troppo in agitazione.

Bilancia Dovete ritrovare l’equilibrio dentro di voi, questo è molto importante. Se pensate che siano gli altri a crearvi dei problemi, può anche essere vero ma siete voi che dovete ritrovare il senso della vita e la necessità di un accordo con voi stessi, può capitare di sentirsi vincenti ma uscire stanchi da una sfida, anche a livello di salute avete passato mesi impegnativi. Potreste capire di avere sbagliato con una persona e tornare sui vostri passi.

Scorpione Avere una Luna favorevole e una Venere che dalla prossima settimana sarà opposta è importante. Quindi già da oggi è come se voi iniziaste a guardare le cose in maniera diversa, se vogliamo fare una verifica pensiamo che venerdì e sabato siano state delle giornate un pochino pesanti ma è giusto ripartire o rivedere tutta la vostra vita in un’ottica diversa. Molto importante adesso anche non tornare a vecchi discorsi e cercare anche una soluzione per qualche contrasto. Se avete detto qualcosa di sbagliato potete agire oggi e mediare la cosa.

Sagittario Non escludiamo che oggi voi siate un po’ fuori di testa, al punto che se siete costretti a stare in un luogo che non vi piace o a fare cose che non vi interessano possa anche vivere male questa domenica, c’è qualche intralcio di troppo e bisogna andare oltre, ricordiamo che ancora c’è da chiarire quanto conviene prendere un impegno e quanto no. Lo diciamo soprattutto a coloro che non guadagnano molto, per fortuna resta una grande visione del futuro. Non prendete tutto di petto, attenzione doppia con Pesci e Sagittario.

Capricorno Giornata interessante. A volte bisogna farsi piacere le cose per forza, si dice che necessità faccia virtù! Invitiamo in particolare coloro che hanno avuto poche soddisfazioni sul lavoro, a capire cosa andranno a fare in autunno ma anche a non lasciare il certo per l’incerto, noi cerchiamo di indirizzare il destino ma poi lo sappiamo, fa un po’ come vuole. Voi sapete che negli ultimi tre mesi alcune situazioni sono diventate difficili da portare avanti, rinunciare a tutto non si può…mediare si può! Comunque giornata migliore per i sentimenti.

Acquario L’Acquario oggi si sente particolarmente pronto ad amare ma si sentirà ancora più desideroso d’amore a partire dalla prossima settimana, se negli ultimi tempi una storia d’amore è naufragata o ci sono stati problemi, bisogna ripartire con una nuova predisposizione di animo. I nati Acquario trasformano una grande passione in una grande amicizia, e questo però abbassa la sensualità nel legame. Va ritrovata la voglia di stare accanto ad una persona, anche intimamente.