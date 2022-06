Calciomercato Juventus, sirene inglesi chiamano De Ligt

Sta per partire l’asta in Inghilterra. Dopo lo sfogo di qualche settimana fa via social, ecco che ora iniziano le voci di un possibile addio di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese pare essere deluso dell’avventura in Italia, dalla quale ha collezionato solo due quarti posti in campionato, e starebbe meditando un addio ai bianconeri. A dar forza a queste indiscrezioni, ci sarebbe anche il forte interessamento sia del Manchester United che del Chelsea. Le due big d’Inghilterra infatti starebbero pensando di movimentare il loro calciomentcato con l’acquisto dell’olandese.

Mentre la situazione economica e societaria dello United è abbastanza definita e solida, quella dei Blues pare ancora incerta. Vero che con il nuovo presidente, l’americano Todd Boehly, pare che le cose stiano tornando al loro posto, ma il progetto squadra va ricostruito. La grana Lukaku, la situazione con altri esuberi e il vuoto lasciato da Rudiger ne sono un chiaro esempio.

Le possibilità di un trasferimento in Premier League

Per ora non sono state riportate offerte ufficiali, ma secondo OneFootball l’interesse delle due squadre inglese è davvero consistente. Tanto che la Juventus avrebbe già comunicato di voler cedere il proprio centrale di difesa solo a fronte di una cifra che si aggiri sugli 80 mln.

Certamente non sarebbe un problema per il Manchester United, che dovrebbe convincere De Ligt però a sposare un progetto che ancora non è parecchio lontano dalla vecchia gloria di un tempo. L’avere Ten Hag come nuovo allenatore però potrebbe giocare a favore dei Red Devils. Per il Chelsea invece si parla di una parte in cash (45 mln), più il cartellino di Timo Werner. Alla Juventus manca un giocatore in fase offensiva dopo gli addii di Morata e Dybala, a il tedesco potrebbe essere l’occasione perfetta di mercato.