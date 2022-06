Ucraina, Zelensky: “Adesione a UE come scalare Everest”

Zelensky spera di concludere il più in fretta possibile l’iter per l’Ucraina. Intanto la Turchia vorrebbe un accordo tra tutti

Di nuovo al passo. La guerra in Ucraina è giunta al suo 122° giorno, e la fiducia da parte del presidente Zelensky cresce, almeno a parole. Cinque civili ucraini sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti feriti nella regione del Donetsk in un’altra serie di bombardamenti russi. Lo ha reso noto Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione regionale. Il presidente dell’Ucraina, invece, si mostra fiducioso anche per quanto riguarda l’ingresso nell’UE.

“Gli ucraini vorrebbero vivere la vita come erano abituati e godersi la libertà. Ma non possono farlo perché è successa la cosa più terribile: la Russia ci ha rubato la pace. Non lasceremo che la guerra dei russi ci distrugga, vogliamo fermarla prima che rovini la vita delle persone in altri Paesi d’Europa, Africa, Asia, America Latina. Ora sono tutti minacciati.” ha dichiarato il presidente dell’Ucraina.

Intanto, lo stesso Zelensky riflette sull’adesione all’UE. Un processo che, stando anche alle parole del presidente dell’Ucraina, non sarà immediato.

“Lo status di candidato non è caduto dal cielo. Abbiamo percorso 7.000 metri e non ci fermeremo: raggiungeremo il nostro Everest.” ha dichiarato, tramite un messaggio su Telegram.

Nel frattempo, il segretario di Stato degli USA, Anthony Blinken, provoca Putin.

“L’Ucraina si sta difendendo con grande coraggio e resilienza, la Russia ha già perso. L’obiettivo di Putin era eliminare lo Stato, un Paese indipendente e sovrano. Ha fallito, perché un Paese indipendente e sovrano durerà molto più a lungo del presidente russo.“