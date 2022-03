Telegram: in Russia l’unica app che non si piega alla censura

Da quando è trapelata la notizia che Instagram sarebbe stato oscurato in Russia, gli account dei siti di informazione hanno invitato i propri follower a confluire su Telegram. La piattaforma di messaggistica rappresenta per i connazionali di Putin l’unico canale dove ci si può informare senza censure sulla guerra in Ucraina.

Telegram: come è nato

Telegram ha debuttato nel 2013 grazie all’idea dell’imprenditore russo Pavel Durov. Durov, allora ventinovenne, era già il padre di un social, Vkontakte (VK), simile a Facebook. Telegram garantisce la sicurezza dei suoi utenti: le chat possono essere segrete (tramite la crittografia end-t-end) e i dati, come si apprende sul sito istituzionale dell’azienda, «sono controllati da differenti entità legali che a loro volta sono distribuite sotto diverse giurisdizioni….per questo possiamo assicurare che nessun governo o insieme di governi con la stessa mentalità può ostacolare la privacy e la libertà di espressione delle persone».

“Telegram è diventata la mia principale fonte di notizie“, ha spiegato alla National Public Radio un profugo ucraino che è riuscito a mettersi in salvo insieme alla sua famiglia. Non a caso il New York Times ha deciso di creare un canale ufficiale sulla piattaforma di messaggistica “per offrire ai lettori di tutto il mondo notizie imparziali e indipendenti, assicurandosi che continuino a poter accedere a una copertura accurata degli eventi globali”.