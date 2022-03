Amici 2021: daily del 16 Marzo 2022

Nuova puntata del daily di Amici oggi 16 marzo 2022. Dopo la formazione delle squadre, continuano ad arrivare i guanti di sfida lanciati dai professori delle squadre avversarie. Il primo guanto di oggi è quello di Rudy che mette in competizione LDA contro Alex.

Secondo il professore di canto, i versi scritti da Alex sembrano parole scritte a casaccio solo per trovare la rima giusta con la frase precedente; il concorrente di Amici ovviamente non è d’accordo e pensa che Rudy pensi solo a screditarlo poiché non comprende il suo modo di scrivere.

Secondo guanto di sfida, riguarda Raimondo Todaro che mette Nunzio contro Leonardo. I due, aiutati da Serena e Carola, dovranno sfidarsi su una Samba. Dopo aver visto la coreografia però, Nunzio si dice molto preoccupato per le ragazze in quanto il pezzo è molto veloce e difficile per chi non balla latino. Leonardo invece, si preoccupa più di non voler perdere la sfida poiché arrivare secondo vorrebbe dire che Todaro ha ragione nei suoi confronti.

Il daily di Amici continua con i cantanti della squadra di Todaro e Cuccarini che vedono due video della maestra Pettinelli mentre critica Aisha e Alex. Sulla prima, la maestra di canto pensa che nonostante canti bene, non abbia personalità interpretativa data sia dall’età, sia dal fatto che sia stata troppo elogiata ingiustamente. Su Alex invece, la Pettinelli lamenta una staticità nell’interpretazione dei brani: nonostante la bellissima voce, il ragazzo non ha presenza scenica.

Infine arriva una bellissima sorpresa per il ballerino Michele: una lettera dai suoi genitori. I parenti del concorrente hanno regalato a lui e ad alcuni ragazzi della casa delle pantofole fatte a mano e sono riusciti a parlare con lui, dandogli la carica per l’inizio del serale.