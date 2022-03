Anticipazioni Amici 2021, ecco gli ospiti della prima puntata del serale

Anticipazioni Amici 2021. Continuano ad arrivare nuove anticipazioni su quelli che saranno gli ospiti della prima puntata del serale di Amici 2021 che andrà in onda questo sabato in prima serata su Canale 5.

Gli ospiti saranno: Irama, Elisa e Marco Mengoni. Sono loro i tre ad essere usciti da una rosa di altri papabili super ospiti quali Elodie, Emma Marrone, Elena D’Amario e l’ex concorrente Sangiovanni.

Tantissime anche le voci, per adesso non ancora confermate, di una possibile partecipazione fissa di Belen Rodriguez. Ma al momento non abbiamo riscontro su questa notizia.

Un comunicato stampa della produzione ha lasciato intendere che ciascuna delle 9 puntate del serale prevede diverse manche in ognuna delle quali due squadre si daranno battaglia alle prese con alcune prove di canto o di ballo. Tra quest’ultime si rilevano passi a due, assoli e improvvisazioni per il ballo, duetti e pezzi da solista e le cover per il canto. I guanti di sfida, di cui abbiamo già dato qualche anticipazione, sono in tutto 6 e si dividono al timone delle 3 squadre competitor.