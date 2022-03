Anticipazioni Amici 2021, ecco tutti i guanti di sfida del serale

Anticipazioni Amici 2021. Ci siamo, domani si registra la prima puntata del serale del talent show di Maria De Filippi. Si entra nella fase più importante del programma.

Nelle anticipazioni di oggi siamo in grado di fornirvi tutti i primissimi guanti di sfida del serale di Amici 2021. Il primo guanto di sfida è Lda Vs Albe, il secondo vedrà Serena contro Carola, il terzo vede Cryical contro Alex il quarto guanto di sfida però successivamente annullato ha visto Michele contro Christian.

Ricordiamo ai nostri lettori che il direttore artistico del serale sarà Stéphane Jarny. Il coreografo francese è già conosciuto nel mondo di Amici, infatti subentrò nella ventesima edizione a Giuliano Peparini

Tantissime le collaborazioni tra cui ricordiamo quella con Kylie Minogue, Bob Sinclar e Vanessa Paradis.

Non ci resta che aspettare sabato per la prima puntata del serale sempre in diretta in prima serata su Canale 5.