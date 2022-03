Cosmo: la festa dell’amore diventa un festival

Finalmente sta arrivando LA PRIMA FESTA DELL’AMORE di COSMO, tre show unici e irripetibili all’ARENA PARCO NORD DI BOLOGNA in programma nelle serate del 15 e 16 aprile e nella giornata del 18 aprile.

Le parole di Cosmo

“LA PRIMA FESTA DELL’AMORE non sarà solo il live più lungo e intenso che farò quest’anno ma un vero e proprio festival, di cui ho scelto tutti gli ospiti. Lunedì 18 aprile, Pasquetta, sarà una giornata unica e speciale: si partirà coi dj set alle 13:00 all’esterno del tendone, l’’impianto sarà montato su Augusto – il furgone che mi accompagna da 10 anni –, si potrà mangiare e dopo un po’ ci si trasferirà all’interno del tendone, fino alle 23:00” – spiega COSMO – “Il mio live sarà sempre in chiusura delle giornate ma non ha senso venire tardi e perdersi tutto il resto: Hugo Sanchez & Foresta sono tra gli artisti che mi hanno insegnato di più in questi anni e non a caso aprono tutte le giornate, fanno sciogliere i cuori, promesso! Il viaggio del suono continuerà ogni volta in modo diverso, tutti gli ospiti ci porteranno in sentieri sotterranei del ritmo, ciascuno a suo modo, ciascuno con la propria magia. Non vedo l’ora.”

Cosmo: i tre show nel dettaglio

VENERDÌ 15 APRILE (H 18:00, sold out) ad aprire il grande viaggio nel villaggio di COSMO, saranno Hugo Sanchez & Foresta – DJs creatori di paesaggi sonori esotici e tribali, tra musica africana e techno downtempo –, Whitemary – cantautrice, produttrice, musicista, con i suoi sintetizzatori analogici arriva libera e fresca –, e Tamburi Neri – progetto sperimentale di Claudio Brioschi e Andrea Barbieri, immaginari visivi tradotti in musica.

SABATO 16 APRILE (H 18:00, sold out) dopo Hugo Sanchez & Foresta, Luce Clandestina – Alessia Li Causi, dj e designer con base a Torino, che sotto questo moniker alterna bagliore e oscurità con bassi psichedelici e ritmiche febbrili a creare set labirintici –, e Dame Area – duo industrial postpunk tra synth e percussioni live.

LUNEDÌ 18 APRILE, biglietti ancora disponibili su Dice.fm, il tendone di COSMO ospiterà uno show unico e diverso dagli altri, in partenza alle 13:00 outdoor, in chiusura alle 23:00 indoor, che vedrà alternarsi sul palco Hugo Sanchez & Foresta, Cobra – nato in una cantina umida e scura, capace di sorprendere con il suo stile caldo e irreale –, Luwei – Dj nata in Cina influenzata dalla club culture europea e dalla scena musicale underground del suo luogo d’origine – Steve Pepe – alias di Manuel Cascone, noto musicista e produttore –, e Tropicantesimo – format rituale del clubbing italiano, capace di far confluire corpi, suoni, desideri.

LA PRIMA FESTA DELL’AMORE – LINE UP

VENERDÌ 15 APRILE – H 18:00

Hugo Sanchez & Foresta

Whitemary

Tamburi Neri

COSMO

SABATO 16 APRILE – H 18:00

Hugo Sanchez & Foresta

Luce Clandestina

Dame Area

COSMO

LUNEDÌ 18 APRILE – H 13:00

Hugo Sanchez & Foresta

Cobra

Luwei

Steve Pepe

Tropicantesimo

COSMO