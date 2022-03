La Caserma 2 cancellata dai palinsesti Rai

La Caserma 2 è sparita dai palinsesti Rai. La seconda stagione dello show era prevista per marzo 2022 eppure non si trova più in nessun canale della rete fino a maggio di quest’anno.

Probabilmente, la nuova stagione è stata cancellata dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. La Rai avrà pensato che non fosse opportuno trasmettere un programma televisivo in cui alcuni ragazzi e ragazze, di età compresa tra i diciotto ed i ventidue anni e di differente estrazione sociale, vivono insieme per quattro settimane l’esperienza della leva militare; soprattutto in questo momento storico così delicato. Ovviamente, il programma non è stato cancellato ma semplicemente rinviato a data da destinarsi.

Quando andrà in onda la Caserma 2, avrà 21 concorrenti. A rimanere nel programma sono tutti istruttori della prima stagione; stiamo parlando di:

Renato Daretti (istruttore capo)

Germano Capriotti

Simone Cadamuro

Salvatore Rossi

Deborah Colucci

Giovanni Rizzo

Per quanto riguarda il narratore de La caserma 2 dovrebbe tornare Simone Montedoro.

Come riporta anche il sito Webboh, lo show si è spostato dal Trentino al Piemonte, più precisamente a Vinadio, nella provincia di Cuneo. Nel cast troveremo i tiktoker Giorgia Cavalluzzo, Gabriele Verde, Giorgia Yin e Luca Di Stadio.