Calciomercato Napoli, tutto su Solbakken: superata la Roma

Il calciomercato del Napoli è decisamente entrato nel vivo. Dopo l’ufficialità di Mathias Oliveira e Khvicha Kvaratskhelia, gli azzurri cercano ancora di piazzare qualche colpo importante prima dell’inizio del ritiro estivo di Dimaro.

I partenopei, che nel frattempo cercano di delineare bene le situazioni relative a Politano, Osimhen e Lozano, provano a puntellare l’attacco con l’interessante esterno norvegiese Ola Solbakken.

Calciomercato Napoli: caratteristiche e valutazione di Solbakken

Ola Solbakken è un esterno d’attacco sicuramente atipico. Alto ben 186 cm per 80 kg rappresenterebbe un colpo perfettamente in linea con quanto fatto vedere dal Napoli con l’arrivo di Kvaratskhelia. Le idee di Spalletti sono a questo punto chiarissime. Il tecnico di Certaldo ha capito che, per arrivare fino in fondo in Serie A, deve mettere muscoli in mezzo al campo.

La valutazione dell’attaccante si aggira intorno ai 2 milioni di euro, cifra sicuramente abbordabile per le casse del Napoli. Gli azzurri vogliono infatti approfittare di questa sessione di calciomercato per abbassare notevolmente il monte ingaggi e ringiovanire la rosa.

Sul norvegese è molto forte anche l’interessamento della Roma di Mourinho. Allo stato attuale delle cose, però, il calciatore sembra molto vicino a vestire la maglia azzurra per la prossima stagione.