È morto l’uomo più vecchio del Giappone all’età di 111 anni

Il 15 novembre ci ha lasciato Shigeru Nakamura all’età di 111 anni, si è spento nella casa di cura nella prefettura di Hiroshima, dove risiedeva. A diffondere la notizia è stata la stessa struttura. Nakamura era nato l’11 Gennaio 1911 a Jinsekikogen, nella prefettura occidentale dell’arcipelago ed è stato riconoscito dal suo Paese, non solo come l’uomo più vecchio del Giappone, ma anche come colui che è riuscito a sopravvivere alle radiazioni della bomba atomica su Hiroshima, avvenuta nel 1945, nella fase finale della Seconda guerra mondiale.

Dopo il bombardamento, Nakamura si è subito proposto di aiutare a ripulire la città ridotta in cenere, ci ha sempre tenuto a dare un suo contributo speciale, infatti per molti anni ha lavorato nel campo dell’ingegneria civile, ed ha affermato che il periodo più felice della sua vita sia stato quando lavorava nella costruzione di strade nella sua regione.

Viene facile chiedersi come sia riuscito a mentenersi così in salute, dopo aver subito le radiazioni di un tale bombardamento, ma in un’intervista Nakamura svela il segreto per mantenersi in salute. “Il segreto di una vita così lunga? Volere bene alle persone”, è così che lancia un messaggio importante al mondo, per diffondere più amore e meno odio, anche in riferimento al disastro di Hiroshima, sottolineando l’importanza di vivere in sintonia con gli altri, di amare per stare bene.

Secondo alcuni dati statistici, nel 2022 in numero degli ultracentenari in Giappone è aumentato considerevolmente, superando la cifra delle 90mila persone, e aggiudicandosi il record per il 52esimo anno consecutivo.

Con la scomparsa di Shigeru Nakamura, attualmente l’uomo più vecchio del Giappone diventa Gisaburo Sonobe, 111 natali e residente vicino Tokyo.