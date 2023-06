Eboli, furto di pannelli solari in un’azienda agricola: è caccia ai ladri

di Rita Milione

Qualche giorno fa, in località Santa Cecilia di Eboli, dei malviventi – come riporta Salerno Today – hanno rubato oltre 100 pannelli solari da un’azienda agricola del posto. I ladri hanno messo a segno un colpo per oltre 200.000 euro.

Su quanto accaduto, indagano le forze dell’ordine per risalire all’identità dei malviventi.