Battipaglia, furto in pieno centro: rapinato un negozio in via Mazzini

di Rita Milione

Ladri in azione nella città di Battipaglia: nel presto pomeriggio di oggi, martedì 13 giugno, ignoti hanno preso di mira un negozio di abbigliamento situato in via Mazzini. Il furto è avvenuto alle ore 14:30 circa. I malviventi hanno rubato l’intero incasso della mattinata.

Non cessa l’allarme sicurezza a Battipaglia, dove nelle ultime settimane è interessata da diversi episodi criminoso, con scippi furti e rapine. Nel frattempo, indagano le forze dell’ordine, per far luce sull’accaduto.