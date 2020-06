L’Italia sarà soltanto sfiorata dall’eclissi solare anulare del 21 Giugno. Ecco tutti gli orari d’accesso, dove si potrà vedere e la copertura nuvolosa

Un grande evento, che come sempre è accolto con gioia e molta curiosità dagli appassionati e anche dai più scettici. Il 21 Giugno ci sarà un’eclissi solare anulare, evento molto atteso sia da chi è appassionato di astronomia sia da chi ne è un detrattore. L’Italia verrà solamente sfiorata dal fenomeno. Infatti, si vocifera che solamente nelle regioni centro-meridionali sarà possibile assistervi. La copertura sarà davvero minima, e bisognerà fare attenzione agli occhi, usando solo obiettivi speciali o visualizzatori manuali a norma di legge (ISO 12312-2).

Ma in quali luoghi si potrà assistere al fenomeno dell’eclissi solare? E soprattutto, che tempo ci sarà in Italia il 21 Giugno? Sarà nuvoloso oppure ogni rischio di pioggia è rimandato? Il sito TimeAndDate ha provato a rispondere a tutte queste domande. L’eclissi solare anulare sarà massima ben lontano dall’Italia, nell’Africa centrale, nel nord dell’India ed in zone della Cina. Quanto più ci si sposta verso le latitudini dell’Italia, più l’eclissi sarà parziale. Soltanto dalle zone più a sud dell’Italia, e più a est, si potrà vedere qualcosa.

I più fortunati saranno i siciliani. Nelle zone più meridionali della Sicilia, come Siracusa, la copertura arriverà a oltre il 5%. Stessa cosa anche nelle aree più meridionali della Puglia. Gli osservatori esperti, utilizzando i filtri e le giuste protezioni, potranno godersi lo spettacolo della Luna che copre una piccolissima porzione del Sole. Più che altro, in tutto il centro-Sud potrebbe esserci la copertura adeguata per assistere al fenomeno.

