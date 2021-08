Ed Sheeran è tornato: “Equals”, fuori il 29 ottobre

Tramite una diretta Instagram il cantautore inglese Ed Sheeran ha annunciato il suo nuovo album “Equals” fuori il 29 ottobre

“So much has changed since you’ve been away”, canta Ed durante la diretta nel nuovo brano “Visiting Hours”, e tanto tempo è passato, sembra un’epoca fa quando nel 2017 Ed Sheeran rilasciava “Divide” il suo terzo album da solista. All’interno singoli iconici che sono già storia, come “Castle on the Hill” e la struggente e romantica “Perfect”.

“Equals”, il 29 ottobre

Ora una nuova avventura, nuova musica che come ha dichiarato lui stesso, è figlia delle esperienze di questi anni belli e difficili, in cui tanto è cambiato e nulla è più come prima. Il titolo dell’album completa le altre tre esperienze da solista “Plus”, “X” e “Divide”.

L’annuncio dalla sua casa Umbra

“C’è una vigna e appena l’ho vista ho deciso che dovevo comprare quel posto.” L’annuncio arriva dalla sua casa Umbra dove si trova assieme alla sua famiglia. Ed dichiarò: “Da voi ci sono storia, cultura, cibo. Non vedo l’ora di portarci i miei figli, quando ne avrò, sarà bello magari imparare l’italiano. Sì la mia casa è in Umbria quando c’è stato il terremoto ero lì e ho sentito la terra tremare anche se sono abbastanza distante da dove è successo il disastro”. Quella casa immersa nel verde “è un luogo ideale per crescere i miei figli”.

Il viaggio continua

Da “The A Team” alla colonna sonora d’amore per eccellenza del 2014, “Thinking Out Loud” fino a “Visiting Hours” pubblicata a sorpresa oggi 19 agosto e dedicata ad un suo caro amico scomparso. Ed Sheeran è pronto a farci sognare ancora, a ritornare nel periodo in cui più che mai abbiamo bisogno di nuova musica e di nuove emozioni. D’altronde “People fall in love in mysterious ways, maybe just the touch of a hand”, non resta quindi che aspettare il 29 ottobre, con nuove canzoni destinate a costruire nuovi ricordi, sperando diventino colonne sonore di infiniti e suggestivi attimi che non dimenticheremo mai.