Milenkovic scioglie i nodi sul suo futuro e rinnova fino al 2023. Oltre a lui è praticamente fatta per il ritorno in maglia Viola di Nastasic

Tutto è bene quel che finisce bene. La telenovela dell’estate che vede coinvolti Milenkovic e la Fiorentina è finalmente giunta al termine. Il difensore rinnova fino al 2023 con buona pace delle altre squadre interessate.

La Fiorentina comunica il meraviglioso epilogo attraverso i suoi canali social: “ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Nikola Milenkovic per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2023. Nikola ha sempre dimostrato un forte attaccamento alla maglia viola e si è distinto come uno dei giovani difensori migliori del Campionato Italiano. La Società è lieta di poter continuare il percorso sportivo insieme e spera che per entrambi possa essere pieno di grandi soddisfazioni, sportive e professionali”.

Oltre al rinnovo le belle notizie sembrano non finire mai poiché, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe addirittura pensando di regalare al difensore la fascia da capitano. In coppia con Milenkovic poi, salvo sorprese, dovrebbe vestire viola anche Matija Nastasic. Il difensore, che ha già vestito la maglia della Fiorentina nella stagione 2011-12, farà coppia proprio con Milenkovic nel tandem serbo che darà tanto filo da torcere agli avversari. Del resto, qualcosa in serbo ce l’hanno sempre.