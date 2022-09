Elezioni 25 Settembre 2022, i numeri nei collegi plurinominali

Le Elezioni Politiche 2022 di domenica 25 Settembre, sanciscono la vittoria della coalizione di Centrodestra, con il gruppo di Fratelli d’Italia a fare da traino.

Nel nuovo esecutivo, la formazione guidata da Giorgia Meloni (che si avvia ad essere la prima donna Premier della storia repubblicana italiana) potrà contare – tenuto conto dei soli collegi plurinominali assegnati col sistema proporzionale – su 69 eletti alla Camera e 34 al Senato; Forza Italia porta a Montecitorio 22 deputati e 9 senatori, mentre la Lega di Salvini, la cui leadership resta per il momento blindata, ha eletto col sistema proporzionale 36 candidati, 23 alla Camera e 13 al Senato.

Per quanto riguarda invece la coalizione di Centrosinistra il PD, prossimo al congresso dopo il passo indietro di Enrico Letta, elegge al proporzionale 57 deputati e 31 senatori, mentre l’Alleanza Verdi-Sinistra Italiana sarà rappresentata da 11 deputati e 3 senatori.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, in rimonta al 15,6% rispetto a tutti i sondaggi precedenti le elezioni del 25 Settembre 2022, elegge 41 deputati alla Camera e 23 Senatori, mentre il Terzo Polo (Italia Viva – Azione) chiude la prima tornata elettorale della sua storia, portando 21 deputati a Montecitorio e 9 senatori a Palazzo Madama.

Chiude la composizione dei collegi plurinominali anche un deputato rappresentante del partito altoatesino Svp.

Elezioni 25 Settembre, le sfide nei collegi uninominali

Fin qui l’assegnazione dei collegi plurinominali.

Nei collegi uninominali, assegnati al candidato che prende più voti, si registrano alcune novità importanti: Rita Dalla Chiesa (Forza Italia) è stata eletta nel collegio uninominale Puglia-Molfetta, mentre Ilaria Cucchi fa il suo esordio in Parlamento con l’Alleanza Verdi-Sinistra dopo aver battuto i suoi concorrenti al collegio uninominale in Toscana. New entry anche Claudio Lotito e Andrea Crisanti (eletto col PD nella circoscrizione Europa)

Non ce l’hanno fatta invece il Ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio (il cui Impegno Civico elegge solamente Bruno Tabacci), ed Emma Bonino di +Europa (battuta dalla forzista Lavinia Mennuni nello stesso collegio dell’ex alleato Calenda).

Tutte le informazioni sugli eletti si trovano sul sito del Ministero dell’Interno.