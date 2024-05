Elezioni Baronissi, caos sul confronto tra sindaci: dopo Petta anche Siniscalco si tira fuori

di Redazione ZON

“Credevo di aver di aver visto ed ascoltato davvero tutto in questa campagna elettorale di Baronissi, per alcuni aspetti già surreale; tuttavia, mio malgrado, devo ricredermi- esordisce il candidato sindaco Tony Siniscalco- “ Che le regole della pari dignità per ogni parte politica fossero un fastidio per la sinistra era risaputo ma ciò a cui stiamo assistendo negli ultimi giorni mortifica, ancora una volta, la democrazia.

Per tutte le precedenti tornate elettorali il confronto tra i candidati è stato sempre proposto dal Forum dei giovani, ma quest’anno stranamente- probabilmente perché il suo presidente è candidato nella liste del vice sindaco uscente- l’organo comunale del forum ha preferito rimanere estraneo a ciò.

Allo stesso modo dopo l’invito di una nota testata giornalistica salernitana ad organizzare un vero, leale e serio confronto tra i candidati, improvvisamente associazioni di estrema sinistra – palesemente e pubblicamente a sostegno dell’altro candidato, hanno fatto in modo che la redazione proponente facesse un passo in dietro, ritirando così la disponibilità data.

“Una palese aggressività d’azione che non ci appartiene e che respingiamo poiché non protesa ad un dibattito libero e scevro da condizionamenti che possa essere utile ad informare i cittadini –ha proseguito Siniscalco- La motivazioni appaiono palesi: non hanno come spiegare le scelte dell’amministrazione uscente, di cui fanno parte, adottate in questi ultimi 5 anni e, dunque, del perché non sono stati in grado di realizzare le “favole” che ancora oggi raccontano con inaugurazioni spot essendo ancora in amministrazione. Non ho mai rifiutato il confronto, cominciando da quello con i cittadini e con le Piazze, iniziato già in tempi antecedenti la campagna elettorale e che, nelle ultime settimane, con la mia squadra, stiamo proseguendo con grande passione, visitando tutte le Frazioni di Baronissi ed il centro città.

Con un post pubblicato ieri sui social ho, infatti, pubblicamente accettato l’invito al confronto della redazione proponente, prima che la stessa ritirasse l’nvito fatto.



“Tuttavia non ritengo opportuno accettare il confronto proposto da Memoria in Movimento, che ha ricevuto adesioni da ANPI – Valle dell’Irno, Comitato Civico “I Care”, Link Fisciano – Studenti Indipendenti, al quale quindi non prenderò parte, né ad alcun confronto tra candidati, se non dove venga garantita la presenza di tutti i competitor, alla presenza di personalità di indubbia neutralità e professionalità. Altro appartiene alla rissa politica, al goffo tentativo di qualcuno di nascondere la pochezza delle proprie idee dietro le offese e le contumelie. Sin dal primo giorno abbiamo sempre richiesto un conforto con tutti gli altri candidati accettando qualunque giornalista di qualunque testata, tuttavia non è immaginabile accettare un confronto moderato da associazioni dichiaratamente schierate politicamente. In coerenza con il nostro agire non intendiamo sottarci a confronti seri e leali che abbiano ad oggetto programmi e proposte per la nostra città, ragione per cui chiediamo a tutte le redazioni giornalistiche di proporre un confronto vero, moderato da giornalisti professionisti, in qualunque luogo ritengano opportuno con lo scopo di poter fornire a tutti i cittadini uno strumento di conoscenza utile per l’espressine consapevole del loro voto l’8 e il 9 giugno.



Il nostro agire sarà sempre teso al rispetto dell’altro ed al benessere ed al miglioramento della nostra città”.