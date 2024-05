Elezioni Baronissi 2024, Anna Petta: “No a confronti pubblici pilotati”

di Rita Milione

Comunali Baronissi, La Candidata Sindaco Anna Petta: “Diciamo no a confronti pubblici pilotati. Libertà, equità e trasparenza sono questi i principi irrinunciabili per un vero dibattito democratico”.

«Come candidata Sindaco e come coalizione non parteciperemo al confronto promosso da Memoria in Movimento, che ha ricevuto adesioni da ANPI – Valle dell’Irno, Comitato Civico “I Care”, Link Fisciano – Studenti Indipendenti. La nostra decisione si basa sul fatto che tale confronto è organizzato da candidati presenti nelle liste dei nostri competitor, dai loro supporter. Riteniamo che il dibattito pubblico e politico debba essere libero da condizionamenti, personalismi e tentativi di strumentalizzazione. I cittadini devono essere liberi di scegliere basandosi sui programmi e sulle idee, in totale autonomia», queste le parole di Anna Petta.

«Ricordiamo inoltre che, ai sensi della par condicio, ogni confronto deve essere orchestrato su un terreno di equità e trasparenza assoluta per tutti i candidati coinvolti. Questo non è solo un dovere formale, ma una garanzia essenziale per il diritto all’informazione dei cittadini, assicurando che ogni voce abbia l’opportunità di essere ascoltata e valutata in modo obiettivo. Non tollereremo alcuna forma di manipolazione o di parzialità mascherata da giornalismo, né ci siederemo a tavoli in cui le domande sono confezionate su misura per destabilizzare o mettere in difficoltà alcuni candidati. La nostra determinazione a difendere un confronto equo e imparziale è ferrea, poiché crediamo che solo in un contesto di parità si possa giungere a una comprensione autentica delle proposte e dei valori di ogni candidato.». Afferma Anna Petta, Candidata a Sindaco di Baronissi.

“Libertà, equità, trasparenza e democrazia del dibattito pubblico sono per noi principi irrinunciabili e imprescindibili. Solo in questo modo si può garantire un confronto sano e costruttivo, che rispetti i diritti di tutti i candidati e degli elettori”, spiega Petta.

“Trovo quasi divertente che alcuni candidati stiano spingendo per un confronto pubblico a pochi giorni dalla chiusura elettorale. A differenza di chi è sceso in campo solo all’ultimo minuto, io sono in campo da tempo. Concludo dicendo che Ogni sera, senza eccezioni, ci confrontiamo vigorosamente con i cittadini di Baronissi nelle piazze della nostra città. Crediamo fermamente che solo insieme possiamo plasmare il futuro di Baronissi. La nostra campagna elettorale è interamente dedicata a un futuro prospero e sostenibile per Baronissi, perché crediamo nel potere della collaborazione e della partecipazione attiva dei cittadini”. A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.