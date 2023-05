Elezioni comunali 2023: i risultati

di Giusy Curcio

Elezioni comunali, il 28 e 29 maggio ci saranno numerosi ballottaggi amministrativi in diverse località. Attualmente, il secondo turno è previsto nei comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Tra le amministrazioni che si avviano al ballottaggio, quattro sono a favore del centrodestra; tra queste, Treviso, Imperia, Latina e Sondrio, mentre due si schierano con il centrosinistra, Brescia e Teramo. A Siena, invece, il centrosinistra è in vantaggio. Lì il ballottaggio è stato incerto: leggero il vantaggio di Nicoletta Fabio con il 29,5% dei voti, mentre Anna Ferretti, sostenuta da Pd e Sinistra italiana, ha conquistato il 29,3%. Fabio Pacciani, con le sue liste civiche, si è classificato terzo con il 22,5% dei voti.

Elezioni comunali 2023: Terni e Brindisi

A Terni, Pisa e Brindisi il centrodestra è in vantaggio nelle elezioni amministrative. In particolare, in Umbria, la sfida al ballottaggio sarà tra il candidato del centrodestra e il rappresentante di Alternativa Popolare.

“Questo risultato è figlio del buon governo di questi dieci anni. E’ un’emozione essere la prima donna sindaco di Brescia, soddisfazione aver vinto al primo turno. La città ha dato una chiara indicazione della strada da percorrere“, ha dichiarato Laura Castelletti, candidata del centrosinistra, che in piazza della Loggia a Brescia ha festeggiato la vittoria.