Elezioni comunali a Pellezzano: Morra avanti nei primissimi voti

Due le liste che si sono presentate al voto per il comune di Pellezzano, in occasione delle elezioni Amministrative 2023. Ad affrontarsi in questa sfida elettorale come candidati a sindaco, Francesco Morra (Candidato civico) sostenuto da Impegno Civico e Giuseppe Pisapia (Candidato civico) appoggiato dalla lista Pellezzano di Tutti.

Le operazioni di voto si sono svolte domenica 14 maggio dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 15 maggio dalle 7.00 alle 15.00. I dati relativi all’affluenza alle urne aggiornati alle 19.00 di domenica 14 maggio, rivelano una percentuale per il comune di Pellezzano del 39,41% su un totale di 9.798 elettori.

Come si vota nei Comuni sotto i 15.000 abitanti

Nei comuni con una popolazione inferiore a 15 mila abitanti il Sindaco viene eletto, con un sistema maggioritario, in un turno unico: vince chi ottiene il maggior numeri di voti. Esclusa quindi la possibilità di un turno di ballottaggio.

Francesco Morra 1000 Voti Giuseppe Pisapia 746 Voti

Le liste e i candidati a Pellezzano

Francesco Morra – Impegno civico

Barbarulo Maurizio

Bove Silvana

D’Auria Roberto

Gioia Anna Maria

Giordano Gerardo (Dino)

Landi Raffaella (Lella)

Marino Andrea

Moccia Giovanni

Mona Vito

Maurino Michele

Raimo Chiara

Rizzo Antonio

Scuoppo Maria Rosaria

Sica Tiziano

Villari Annalaura

Giuseppe Pisapia – Pellezzano di Tutti

Aliberti Antonia (Antonella)

Avallone Angelo (Avallone)

Avallone Giovanna (Giò)

Braca Piergiorgio

Cimino Giovanni

De Sio Lidia

Favero Alfredo (Favero)

Galluzzi Vincenzo

Giordano Marzia

Natella Enrico

Ossignuolo Alessandro

Passannante Francesco

Ricciardi Anna Maria

Villari Ermanno

Vitale Raffaella

Vituoso Antonio