Nel giorno delle votazioni per le elezioni europee 2019, Bruno Vespa ha espresso il proprio parere in merito alle possibili conseguenze post-risultati

Domenica 26 maggio: è il giorno delle elezioni europee 2019 ed in Italia si torna dunque nei seggi. A tal proposito, il giornalista Bruno Vespa ha parlato sulle possibili conseguenze post-voto.

Il conduttore di Porta a Porta, in un editoriale scritto per “Il Mattino”, ha provato a delineare ben 5 scenari possibili dopo i risultati che verranno fuori dalla giornata odierna e quali ripercussioni avrà sul Governo ‘giallo-verde’. Per Vespa, a rischio c’è il Gabinetto del Premier Giuseppe Conte: tutto è legato alla rottura del legame che unisce i Ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Come spiega nell’editoriale, la caduta del Gabinetto si determinerà in base all’ampiezza dei disaccordi tra i due. La causa di tutto ciò sono Tav e Autonomie, oltre che dallo sblocco effettivo delle grandi opere pubbliche alla riforma della giustizia. Questi i temi più caldi che portano alla tensione il Governo.

Inoltre, Vespa spiega come queste elezioni europee possano rilanciare nuovamente le ambizioni dei partiti di Forza Italia del leader Silvio Berlusconi e Fratelli d’Italia. Inoltre, il Movimento 5 Stelle è in netto ribasso rispetto alle ultime elezioni italiane e potrebbe essere insidiato nuovamente dal Partito Democratico.

Va aggiunto che sono in atto anche le amministrative: qualora la Lega dovesse trionfare in Piemonte, a detta di Vespa, Salvini avrebbe in mano quasi l’intero nord-Italia, oltre alla possibilità di avere la meglio anche a Bari e Firenze ma sarà tutto da vedere. Infine, l’ultimo scenario è legato alla possibile scarsa collaborazione tra i due partiti a capo del Governo in quel di Bruxelles.