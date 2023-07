Elezioni Europee, Carola Rackete si candiderà nel 2024

di Antonio Jr. Orrico

Una notizia che scuote le fondamenta della politica internazionale. Carola Rackete scende ufficialmente in campo. L’ex comandante della Sea Watch 3, la celebre nave che, nel 2019, forzò il blocco imposto dalle autorità italiane entrando nel porto di Lampedusa e fece sbarcare 40 persone migranti salvate in mare un paio di settimane prima, si candiderà alle Elezioni Europee. A Giugno 2024, dunque, farà parte dell’equipe del partito di sinistra tedesco, Die Linke.

Die Linke fa parte del gruppo della Sinistra europea a Bruxelles, co-presieduto da Manon Aubry di La France Insoumise e da Martin Schirdewan, di Die Linke. La stessa ex comandante ha voluto ufficialmente annunciare la sua candidatura tramite un comunicato stampa: “Oggi annuncio la mia candidatura come candidato indipendente per il Parlamento europeo nella lista del Partito della Sinistra tedesca. Come persona profondamente radicata nei movimenti per la giustizia sociale e ambientale, non ho mai avuto alcun desiderio di lavorare all’interno delle istituzioni statali.“

“Tuttavia, ritengo che siano urgentemente necessari forti legami tra i movimenti di piazza e il Parlamento Europeo. Credo che questa posizione possa essere utilizzata per far sentire la voce dei movimenti in Parlamento, ma anche per rafforzare i movimenti sociali attraverso la condivisione di informazioni, risorse e attenzione mediatica, fungendo da cane da guardia per quanto accade all’interno delle istituzioni. Mi sforzerò di essere un membro del parlamento trasparente e critico.” ha poi concluso Carola Rackete.

Si fa largo, dunque, una nuova sfidante europea a quel Governo italiano che tanto la osteggiò nel 2019.