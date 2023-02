Elly Schlein nuova segretaria del PD

di Rita Milione

Ieri, domenica 26 febbraio, Elly Schlein ha vinto le primarie del PD diventando la nuova segretaria dem, i dati della giornata hanno sancito 600mila votanti alle 13 e poi un milione alla chiusura. Un risultato che è andato oltre le aspettative della vigilia. Schlein segnando il ribaltone è arrivata prima sia a Roma che a Milano, ma anche a Bologna.

“Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo PD”, diceva lo scorso inverno lanciando la sua sfida a Stefano Bonaccini per la guida del Partito Democratico. Ex europarlamentare, oggi deputata, la sua è una storia di distanza e di riavvicinamento al maggiore partito della sinistra italiana.

La nuova segretaria Pd, a 38 anni la più giovane guida nella storia del partito, si è detta “immensamente grata. Insieme abbiamo fatto una grande rivoluzione“, ha detto ai suoi fedelissimi davanti ai giornalisti.

Inoltre, ha aggiunto la nuova segretaria PD che “Saremo un problema per il governo di Giorgia Meloni. Daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un governo che li colpisce, saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista. Staremo a fare e barricate contro ogni taglio alla sanità”.