Ennesimo furto a San Mango Piemonte: è caccia ai ladri

di Chiara Gioia

L’ennesimo furto ai danni di una famiglia residente nel piccolo centro di San Mango Piemonte, a pochi chilometri da Salerno.

In serata, intorno alle 9.20, un gruppo di ladri si è introdotto in una delle abitazioni che costeggiano Via Santa Caterina, una delle vie principali del paese. A dare l’allarme la padrona di casa, presente in casa con sua figlia al momento del furto.

La donna, salendo le scale dell’abitazione, ha udito dei rumori provenienti dal piano superiore. Precipitatasi nella camera da letto, ha soltanto potuto constatare la messa a soqquadro della stanza, e dei ladri più nessuna traccia. I malfattori erano infatti già fuggiti, calandosi dal balcone della stanza, all’altezza di circa 6 metri.

Giunti prontamente sul posto una volante del comando dei Carabinieri di Salerno. Stando alle testimonianze, alcun oggetto di valore è stato trafugato, se non pochi contanti, causa la scarsa quantità di tempo a disposizione dei malfattori.

A detta degli agenti, sono state numerose le segnalazioni ricevute negli ultimi mesi, riguardanti furti nello stesso circondario. Purtroppo però non è stato ancora possibile risalire all’identità dei delinquenti.