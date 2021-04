Emanuele Filiberto, discendente dei Savoia, sarà il produttore di due progetti sulla nonna Maria Josè, l’Ultima regina d’Italia

Diretto discendente dei Savoia, Emanuele Filiberto produrrà una serie tv e un film incentrati su sua nonna Maria Josè del Belgio, l’Ultima regina d’Italia. E così, se l’Inghilterra ha The Crown, l’Italia avrà i Savoia. Filiberto sarebbe già al lavoro sul progetto insieme alla regista di origini cinesi, ma cresciuta in Italia, Yi Zhou. “Yi è una straordinaria narratrice che rappresenterà magnificamente la storia di mia nonna. Non vediamo l’ora di creare un’esperienza indimenticabile per il pubblico di tutto il mondo”, ha detto lo stesso produttore.

Non si conoscono ancora bene i dettagli della storia ma la serie e il film si concentreranno sulla gioventù della principessa e la seguirà nel suo percorso che la porterà a diventare una donna anticonformista e indipendente che ha accettato diligentemente il suo destino di principessa consorte. Le riprese non inizieranno prima dell’autunno 2022 per la serie e non prima del 2023 per il film, in quanto attualmente la regista è impegnata nella realizzazione del suo primo lungometraggio.

Chi era Maria Josè di Belgio?

Nota anche come “la Regina di maggio“, il suo regno durò soltanto un mese: il maggio 1946, prima che il referendum istituzionale sancisse la nascita della Repubblica italiana. Insieme al marito Umberto II di Savoia regnò quindi per soli 35 giorni. Nata in Belgio, fu promessa sposa al futuro re d’Italia Umberto fin da quando era bambina. Fu una donna colta, indipendente e distaccata dalla politica di Mussolini. Dopo il 2 giugno 1946 fu costretta ad andare in esilio e morì nel 2001, lontano dall’Italia.

“La storia della regina Maria José è profondamente epica, ci sono colpi di scena drammatici, molti con importanti significati storici. In questo caso la vita reale è migliore della fiction ed è per questo che voglio dare vita a questa affascinante storia sia in una serie televisiva che in un film, che saranno collegati. Le dinastie reali sono fonte di intrighi a cui il pubblico risponde molto bene e siamo fiduciosi che le storie della Regina di maggio piaceranno a molti e intratterranno”, ha affermato la regista, autrice e produttrice Yi Zhou.