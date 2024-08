Emergenza incendi nella Valle dell’Irno: azioni concrete a Baronissi

di Redazione ZON

Il Comune di Baronissi ha lanciato un’iniziativa urgente per affrontare l’emergenza incendi che ha devastato la nostra amata Valle dell’Irno, causando danni ambientali incalcolabili.

Per fronteggiare questa crisi, è stata proposta la creazione di un tavolo tecnico intercomunale che coinvolga tutti i comuni della valle, con l’obiettivo di sviluppare una strategia condivisa per la prevenzione e la gestione degli incendi.

Rimboschimento delle aree colpite

Parte dell’iniziativa include un piano straordinario di rimboschimento delle aree colpite e un rafforzamento della vigilanza, fondamentale per prevenire ulteriori tragedie.

Questo è il momento di unirci per proteggere e ricostruire il nostro territorio. L’impegno comune di tutti noi è essenziale per ricreare un ambiente sano e resiliente per le future generazioni.

Vigilanza con droni

Baronissi ha avviato la sperimentazione della vigilanza aerea con droni, che ha già portato a risultati concreti con l’individuazione di alcuni piromani.

Tuttavia, sappiamo che un solo drone non basta: è necessario un impegno ancora più forte e incisivo.

