Empoli-Salernitana: le probabili formazioni del match

La Salernitana sta scrivendo una pagina di storia in questa stagione di Serie A. Dopo un inizio disastroso, complice anche la vicenda della cessione della società, i granata hanno compiuto una clamorosa rimonta grazie anche all’avvento di Davide Nicola sulla panchina. Ora i campani sono chiamati a dare il tutto per tutto contro l’Empoli per per evitare la retrocessione in Serie B. I toscani, invece, sono già salvi ma vorranno rifarsi dopo la sconfitta in rimonta subita contro l’Inter. Insomma una 37esima giornata di fuoco per la Salernitana.

QUI EMPOLI Andreazzoli ritrova Stojanovic, che ha scontato il turno di squalifica. Davanti a Vicario giocheranno quindi Stojanovic, Viti, Luperto e Parisi. Il 4-3-1-2 dell’Empoli sarà poi completato da Zurkowski, Asllani e Bandinelli a centrocampo. Bajrami farà invece il trquartista in appoggio al tandem Cutrone–Pinamonti.

QUI SALERNITANA Nicola deve invece rinunciare allo squalificato Bohinen. Davanti ai pali difesi da Sepe ci saranno i soliti Gyomber, Radovanovic e Fazio. A centrocampo la regia sarà affidata Lassana Coulibaly, con Kastanos ed Ederson a fare le mezzali. Sugli esterni agiranno Mazzocchi e Zortea, mentre in attacco confermati Verdi e Djuric.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos, L. Coulibaly, Ederson, Zortea; Verdi, Djuric.