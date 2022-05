Alessandro Maritato: ecco l’hair stylist più amato dai vip

Alessandro Maritato è un vero e proprio amante dei capelli. Lo stile del noto parrucchiere è davvero unico! Frizzante, originale ed estremamente innovativo il famoso hair stylist sarà il protagonista di nuovo ed attesissimo format su Real Time dal titolo “Trasformazioni Incredibili”. Il programma sarà condotto da Enzo Miccio.

Alessandro Maritato e la sua passione

Alessandro Maritato ama dedicarsi al suo lavoro con intelligenza, riserbo e bravura. Il suo talento è indiscusso ed è molto amato dai vip e, in generale, da tutte le persone che vogliono regalarsi un look insolito e particolare. Il suo talento abbraccia la sua incommensurabile empatia. Precisione e creatività si fondono e lo rendono davvero inimitabile. Il suo obiettivo primigenio è curare l’immagine degli altri, comprendere il loro animo e, di conseguenza, realizzare un’acconciatura che si faccia portavoce ed espressione dell’interiorità del singolo individuo.

La sua storia

Alessandro racconta che per lui i capelli sono malleabili e che, di conseguenza, possono assumere qualsiasi forma e colore, al fine di esaltare al meglio le caratteristiche cromatiche di tutti. Ognuno di noi è unico e, pertanto, necessita di attenzioni e di soluzioni inedite e speciali. Dopo aver frequentato una scuola per parrucchieri ha adoperato i social per farsi conoscere e per mostrare, in modo elegante e professionale, la sua passione.