Amici 21, il “podio alternativo”

Il talent si conferma un’occasione a prescindere dalla gara. Le vittorie di Carola, Aisha e Elena ad Amici 21

Se c’è una cosa che la storia artistica di Emma Muscat, in questi giorni a Torino per l’Eurovision Song Contest in rappresentanza di Malta, dovrebbe insegnarci è che spesso il talent show rappresenta una grande occasione di visibilità e di ingaggio, a prescindere dalla gara che – avendo un meccanismo cosiddetto “ad imbuto” – presuppone la vittoria di un solo concorrente. In diretta domani sera su Canale 5, Amici 21 celebrerà la sua finalissima: in attesa di scoprire chi tra i finalisti alzerà al cielo la coppa che l’anno scorso fu della ballerina Giulia Stabile, c’è già chi – pur non sentendo risuonare per sé We are The Champions dei Queen – ha già avuto la sua vittoria.

E’ il caso, per esempio, di Elena Manuele. La giovane interprete catanese, eliminata da Amici 21 ben prima del Serale, è stata infatti opzionata come protagonista del nuovo musical di Vincenzo Incenzo Bernadette de Lourdes, una produzione italo-francese che approderà sui migliori palcoscenici del nostro Paese nel corso del prossimo anno.

Soddisfazioni internazionali anche per Aisha Maryam: la neo-diciottenne pupilla di Lorella Cuccarini, ha avuto infatti la possibilità di incidere un brano con gli OneRepublic scelta, tra tutti i cantanti del talent, proprio dal leader della band di Apologize Ryan Tedder. Il pezzo si chiama Sunshine ed è in rotazione radiofonica dallo scorso 8 Aprile 2022.

Da molti telespettatori considerata la vincitrice morale della categoria Ballo, che domani sera vedrà fronteggiarsi Michele Esposito e Serena Carella, Carola Puddu il prossimo ottobre è attesa ad un debutto di enorme prestigio: sarà infatti Giulietta nel nuovo spettacolo del Balletto di Roma ispirato all’opera di Shakespeare Romeo e Giulietta.

Ricevuta la notizia dalla viva voce di Valerio Longo, direttore artistico della Compagnia capitolina, Puddu ha dato fondo a tutta la sua gratitudine nei confronti della maestra Alessandra Celentano che per prima, e instancabilmente, ha creduto in lei. E continuerà a farlo, seguendo da vicino il suo percorso, come le ha promesso prima di salutarla durante un daytime: “Verrò a vederti. Mi informerò (…) Verrò a vedere le prove e ci saluteremo per bene”.

Il “borsino” di Amici: le esibizioni più belle del Serale sono di Alex

Sono sei i concorrenti ancora in gara per la vittoria finale di Amici 21: i ballerini Michele e Serena, e i cantanti Sissi, Luigi, Alex e Albe, questi ultimi – è giusto segnalarlo – hanno tutti in cantiere un Ep di prossima uscita.

Ma cosa dicono i pronostici, chi vincerà?

Ribadita la natura assolutamente personale di queste opinioni, pensiamo che alla fine a spuntarla sarà Alex. Il cantautore comasco, a ben guardare, ci ha regalato le esibizioni più belle di questo Serale, dalle cover su Urlo e non mi senti di Alessandra Amoroso e Piccola Anima di Ermal Meta al duetto con Sissi sulle note di Just Give me a Reason di Pink, Rina ha dimostrato grandi doti interpretative che potrà coltivare affidandosi agli autori giusti, quelli che meglio,attraverso i loro testi, saranno in grado di farla venire fuori, riuscendo, da parte loro, a rimanere “invisibili”. Così non è accaduto, a nostro avviso con “Senza Chiedere Permesso”, il brano che Alex ha ricevuto in dono da Michele Bravi in cui è ancora fin troppo distinguibile l’impronta, anche vocale, dell’autore.