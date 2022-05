Udinese-Spezia: le probabili formazioni del match

Si preannuncia un match scoppiettante, quello tra l’Udinese di Gabriele Cioffi e lo Spezia di Thiago Motta. Gli ospiti, in piena lotta salvezza, tenteranno il tutto per tutto per riuscire a portare a casa i tre punti contro un’Udinese ormai priva di obbiettivi. I due allenatori scoprono le carte in tavola e schierano la miglior formazione possibile in vista della gara. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma online Dazn a partire dalle ore 18:00. A dirigere i giochi alla Dacia Arena tra Udinese e Spezia l’arbitro Aureliano di Bologna.

QUI UDINESE – Cioffi molto probabilmente confermerà Silvestri tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da N. Perez, Pablo Marì e Nuytinck. N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie agiranno a centrocampo, con la coppia offensiva che dovrebbe essere composta da Deulofeu e Pussetto.

QUI SPEZIA – Provedel tra i pali contro l’Udinese di Cioffi. In difesa Thiago Motta si dovrebbe affidare al quartetto composto da Amian, Erlic, Nikaolaou e Reca. Maggiore e Kiwior si occuperanno della zona centrale del campo, mentre a comporre la batteria dei trequartisti dovrebbero essere Verde, Kovalenko e Gyasi. Manaj dovrebbe essere l’unica punta.

Le probabili formazioni del match

UDINESE (3-5-2): Silvestri; N. Perez, Pablo Marì, Nuytinck; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.

All.: Cioffi.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Arslan, Soppy, Ballarini, Samardzic, Nestorovski.

Indisponibili: Beto e Success.

Squalificati: Becao.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikaolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Kovalenko, Gyasi; Manaj.

All.: Thiago Motta.

A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Ferrer, Sala, Bourabia, Sher, Nguiamba, Podgoreanu, Antiste, Salcedo, Strelec.

Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Hristov e Colley.

Squalificati: S. Bastoni.

ARBITRO: Aureliano di Bologna

Guardalinee: Margani e Zingarelli

Quarto uomo: Prontera

Var: Irrati

Avar: Meraviglia

TV: Dazn