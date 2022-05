India, si blocca l’esportazione del grano

A causa dell’ondata di caldo anomalo che ha colpito il Paese, l’India ha bloccato l’export del grano. Il Governo lo ha comunicato

Una crisi che blocca tutte le strategie produttive, anche le più grandi e sostanziose. In India, i tempi non sono dei migliori, e lo si vede anche e soprattutto dal calo produttivo che in questi giorni sta attanagliando la nazione. Infatti, di suo pugno, il Governo ha deciso di vietare, con effetto immediato, tutte le esportazioni di grano. A comunicarlo, è stato lo stesso esecutivo, che ha emanato la propria decisione tramite una nota.

“Il picco improvviso dei prezzi globali del grano mette a rischio la sicurezza alimentare dell’India, dei vicini e di altri Paesi vulnerabili.” ha dichiarato quest’ultima nota. L’India è il secondo produttore al mondo di grano, ma buona parte viene consumata internamente. Quest’anno aveva previsto di esportarne un record di 10 milioni di tonnellate, che sarebbero andate a Paesi in via di sviluppo.

Naturalmente, questa crisi ha fatto scattare l’allarme un po’ ovunque, soprattutto in Ucraina. Il Paese governato da Zelensky, infatti, è un importante esportatore di grano e altri prodotti alimentari. L’invasione da parte della Russia ha avuto un effetto negativo disastroso, con il blocco dei porti e l’allarme, sopraggiunto, di una crisi alimentare globale.

Il blocco delle esportazioni, dunque, quasi sicuramente porterà i prezzi ad un ulteriore rialzo. Questi ultimi avevano già ricevuto la prima impennata a causa della guerra. Ora, addirittura, si comincia a vociferare la possibilità di un periodo di carestia all’interno dei Paesi più poveri del mondo. Una situazione che, dunque, si fa tutt’altro che rosea.