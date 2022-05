Salernitana salva se… calendario, combinazioni e quote per i granata

Con un finale di stagione da brividi, la Salernitana di Davide Nicola è artefice del proprio destino negli ultimi 180 minuti della Serie A. Le speranze di salvezza prima di Pasqua sembravano ridotte al lumicino ma 13 punti nelle ultime 6 hanno permesso ai granata di effettuare un grande salto in avanti e addirittura uscire dalla zona rossa.

Il pareggio di Altare al 99′ ha lasciato una grande amarezza al termine del match-spareggio contro il Cagliari ma il bicchiere è mezzo pieno per l’Ippocampo. Infatti, il punto conquistato ha permesso di rimanere al quartultimo posto con una lunghezza di vantaggio sui sardi, lasciando così tutto nelle mani (o nei piedi, se preferite) dei calciatori di Nicola.

Saranno le ultime due battaglie a decidere il destino della Salernitana: raggiungere il traguardo della salvezza avrebbe le sembianze di un miracolo, vista la stagione vissuta fino a marzo tra questioni societarie e i risultati sul campo che non arrivavano. La svolta delle ultime settimane e lo scatto di Verdi e compagni ha concesso una grande chance.

La classifica e i calendari a confronto

Questo quanto recita la classifica della Serie A a 180 minuti dalla fine del campionato:

Spezia 33

Sampdoria 33

SALERNITANA 30

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 25

La Salernitana dovrà tenere conto solo di chi ha alle spalle e non davanti. Nonostante la matematica inserisca nella corsa anche Spezia e Sampdoria (scontri diretti sfavorevoli con entrambe) avanti di 3 punti, i granata dovranno considerare la lotta diretta con Cagliari e Genoa per le ambizioni di salvezza. Ancora in gioco invece il Venezia ma qui i granata con un punto toglierebbero ogni speranza ai lagunari.

Questi i calendari a confronto delle ultime due giornate:

37ma. giornata

Empoli-SALERNITANA (sabato)

Udinese-SPEZIA (sabato)

Roma-VENEZIA (sabato)

Napoli-GENOA

CAGLIARI-Inter

SAMPDORIA-Fiorentina (lunedì)

38.ma giornata (date e orari da definire)

SALERNITANA-Udinese

GENOA-Bologna

Inter-SAMPDORIA

SPEZIA-Napoli

VENEZIA-CAGLIARI

Le combinazioni: Salernitana salva se…

La squadra granata sarà attesa da due appuntamenti da non fallire per raggiungere il proprio obiettivo.

Sabato sarà esodo ad Empoli per una trasferta che potrebbe essere già cruciale per il destino del campionato. Qualora i ragazzi di Nicola riuscissero ad ottenere i 3 punti, il destino dipenderà dal risultato di Cagliari e Genoa, impegnati rispettivamente contro Inter (in piena corsa Scudetto) e Napoli. Se i sardi dovessero uscire sconfitti ed il Grifone non espugnasse il “Maradona”, allora il miracolo si potrebbe avverare addirittura con 90 minuti di anticipo.

In caso contrario, si deciderà tutto nell’ultimo turno con la Salernitana impegnata contro l’Udinese, già salva al pari dell’Empoli.

Queste le combinazioni per la salvezza della Salernitana:

Vince ad Empoli, il Cagliari perde con l’Inter ed il Genoa non vince a Napoli (salvezza con una giornata d’anticipo);

Vince le prossime 2 partite;

Ottiene 4 punti e Cagliari-Genoa non vincono una delle due partite rimanenti;

Conquista 2 punti e Genoa-Cagliari non vincono le ultime due;

Ottiene un punto, il Cagliari fa 1 punto in due ed il Genoa non conquista più di 3 punti nelle ultime 2.

Arrivo a pari punti con il Cagliari: la situazione

L’1-1 dell’Arechi contro il Cagliari lascia l’amaro in bocca alla Salernitana anche in virtù degli scontri diretti.

Se è vero che la situazione è in perfetta parità sia all’andata che al ritorno con il medesimo punteggio anche alla Unipol Domus Arena, l’attenzione a quel punto si sposta sulla differenza reti in caso di arrivo a pari punti al termine delle 38 giornate. E la situazione, al momento e con due partite ancora da giocare, non sorride ai granata.

SALERNITANA : 32GF 73 GS (differenza reti -41)

: 32GF 73 GS (differenza reti -41) CAGLIARI: 33GF 65GS (-32)

In tal caso, i sardi sarebbero salvi avendo un vantaggio nella differenza reti (+9 al momento) sulla Salernitana. Ma nei 180 minuti, l’obiettivo sarà scongiurare questa ipotesi.

Arrivo a pari punti con il Genoa: la situazione

Più semplice la situazione legata all’ipotetico arrivo a parità punteggio tra Salernitana e Genoa con l’esclusione del Cagliari dalla corsa.

La vittoria nel girone d’andata all’Arechi con il gol di Djuric e l’1-1 di Marassi permettono ai granata di avere un vantaggio importante sul Grifone di Blessin, concedendosi così la possibilità di stare davanti in caso di arrivo con gli stessi punti dei rossoblù.

Questi i due risultati dello scontro diretto:

SALERNITANA -Genoa 1-0 – 66′ Djuric

-Genoa 1-0 – 66′ Djuric Genoa-SALERNITANA 1-1 – 32′ Destro (G), 45′ Bonazzoli (S)

Corsa a 3 con Genoa e Cagliari: la situazione

Infine, resta in piedi la situazione legata all’arrivo (infernale) a 3 tra Salernitana, Cagliari e Genoa. Per farsi che questa classifica diventi realtà può materializzarsi soltanto così:

32 punti (Salernitana due pareggi, Cagliari una vittoria ed un ko, Genoa una vittoria ed un pari);

(Salernitana due pareggi, Cagliari una vittoria ed un ko, Genoa una vittoria ed un pari); 31 punti (Salernitana un pari ed un ko, Cagliari due pareggi, Genoa una vittoria ed un ko);

(Salernitana un pari ed un ko, Cagliari due pareggi, Genoa una vittoria ed un ko); 30 punti (Salernitana due ko, Cagliari un pari e due ko, Genoa due pareggi).

Nel caso si verificasse una delle 3 ipotesi, allora si dovrà tenere conto della classifica avulsa e sarebbe il Genoa di conquistare la salvezza, a scapito di Salernitana e Cagliari.

Questa i risultati dello scontro a 3 e la classifica avulsa:

Cagliari-Genoa 2-3

Genoa-Cagliari 1-0



SALERNITANA-Genoa 1-0

Genoa-SALERNITANA 1-1



Cagliari-SALERNITANA 1-1 – 73′ Pavoletti (C), 90′ Bonazzoli

SALERNITANA-Cagliari 1-1 – 68′ rig. Verdi, 99′ Altare (C)

Genoa 7 punti (2 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta)

SALERNITANA 6 punti (1 vittoria e 3 pari)

6 punti (1 vittoria e 3 pari) Cagliari 2 punti (2 pari e 2 sconfitte)

Impossibile invece un arrivo in corsa a 4 con protagoniste Spezia, Sampdoria o Venezia coinvolte.

Le quote salvezza e retrocessione

Salernitana salva? Secondo i bookmaker ci sono le possibilità che i granata riescano a raggiungere il traguardo al 22 maggio (o prima). Infatti – secondo le quote Eurobet – la posta della retrocessione dei ragazzi di Nicola si è alzata intorno a 4 mentre la salvezza viene bancata a 1,22.

Molto più delicata la situazione per Cagliari e Genoa mentre Spezia e Sampdoria possono dormire sonni tranquilli. Non preso in considerazione, infine, il Venezia, in virtù della difficile situazione di classifica.