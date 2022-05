Salernitana-Cagliari: le probabili formazioni del match

La Salernitana di Davide Nicola ospita il Cagliari di Alessandro Agostini, subentrato all’esonerato Walter Mazzarri. La sfida tra le due compagini vale per la 36esima giornata di Serie A, ma ha un peso molto più grande. Salernitana e Cagliari, infatti, si affronteranno in uno scontro diretto decisivo per la lotta salvezza all’interno di uno scenario infuocato quale è l’Arechi, che per l’occasione sarà sold-out. I granata sono risaliti al quartultimo posto in classifica con 29 punti grazie alle 4 vittorie e al pareggio ottenuti nelle ultime 5 partite. I rossoblù invece sono terzultimi a quota 28.

QUI SALERNITANA Nicola dovrebbe schierare il solito 3-5-2 senza troppi cambi di interpreti, condizioni fisiche permettendo. Davanti a Sepe, dunque, dovrebbero essere confermati Gyomber, Radovanovic e Fazio. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Bohinen, affiancato da Lassana Coulibay ed Ederson. Gli esterni invece saranno presieduti da Mazzocchi e uno tra Zortea e Ruggeri. Per l’attacco ci sono due maglie per tre uomini. Una dovrebbe essere di Djuric, salvo complicazioni fisiche dovute ad affaticamento, mentre per l’altra sono in ballottaggio Bonazzoli e Verdi.

QUI CAGLIARI Agostini potrebbe confermare inizialmente il 3-5-2 usato dal suo predecessore ma dovrà fare a meno di Nandez. Davanti al portiere Cragno, il terzetto difensivo sarà composto da Ceppitelli, Lovato e Altare. Sulle corsie esterne giocheranno Bellanova e Dalbert, mentre in mezzo potrebbe tornare Rog insieme a Marin e Grassi. In attacco Pavoletti potrebbe avere la meglio su Keita per affiancare João Pedro.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ruggeri; Verdi, Djuric.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Rog, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.