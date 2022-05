Isola dei Famosi: le anticipazioni della puntata del 9 maggio

l’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, si prepara a “tagliare il traguardo” del 15° episodio di questa edizione, proprio questa sera a partire dalle 21:30 su Canale5. Ecco quindi tutte le anticipazioni in merito alla puntata di oggi.

Insieme alla conduttrice Ilary Blasi, vi saranno anche gli immancabili opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inoltre, la Blasi ha confermato che L’Isola dei Famosi terminerà a estate inoltrata: per la precisione il 27 giugno 2022, un traguardo che renderà questa edizione dell’Isola come la più lunga di sempre.

Nel frattempo, invece, scopriamo di preciso cosa accadrà nella puntata di oggi. Le anticipazioni dell’Isola dei famosi rivelano che questa sera si assisterà ad un turbinio di eventi e diversi colpi di scena. Infatti, come è stato già visto nelle precedenti puntate, l’arrivo delle nuove partecipanti Maria Laura De Vitis, Fabrizia Santarelli e Mercedes Henger darà il via a delle nuove e interessanti dinamiche all’interno del programma. Le concorrenti avranno quindi modo di raccontare quel è stato la loro prima impressione rispetto alla nuova realtà che stanno vivendo. Infatti, c’è da tenere in considerazione che le ragazze stanno affrontando quella che sicuramente è la fase più dura del percorso: adeguarsi a un nuovo stile di vita, senza poter aver con se nemmeno gli effetti personali. Non resterà a loro informare il pubblico sui loro sentimenti e sensazioni.

E’ da vedere, inoltre, come procederà questa sorta di convivenza forzata tra i vari concorrenti. Seppur le tribù siano state eliminiate da tempo, i concorrenti dell’Isola sembrano lo stesso continuare a voler essere divisi in fazioni, andando quindi a minare molte amicizie che sembrano molto profonde o, addirittura, anche legami familiari. Come svelano le anticipazioni dell’Isola dei Famosi rivela, sembra che tra i fratelli Tavassi vi sia stata un’accesa discussione. Chissà cosa avrà innevorsito sia Guendalina che Edoardo, visto che sembra che ad intervenire nel battibecco saranno anche Carmen e Nicolas. Per sapere di più sulla vicenda, così come per scoprire quale sarà l’eliminato di oggi, non resta che attendere la quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi!