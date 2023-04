Consumi di energia: quanto si risparmia con le lampadine Led?

di Redazione ZON

Se ti sei approcciato di recente al mercato delle nuove lampadine, probabilmente ti sarai trovato di fronte a diverse opzioni tra cui poter scegliere, tanto che spesso nella scelta si finisce per andare in confusione.

Le continue innovazioni tecnologiche in questo campo hanno, infatti, portato alla nascita di nuovi sistemi di illuminazione, e tra queste troviamo le lampadine Led con ogni attacco che, oltre a garantirti migliori performance e, per l’appunto, di essere compatibili con ogni dispositivo, ti consentono anche di risparmiare sui costi dell’energia elettrica, questo soprattutto se si fa il confronto rispetto agli impianti classici, in cui si utilizzavano le luci alogene o al tungsteno.

Vediamo allora insieme tutte le informazioni utili per capire quanto la nuova tecnologia a Led (Light Emitting Diode) ti consente realmente di risparmiare con il suo utilizzo nella tua casa o nel tuo ufficio.

Una doverosa premessa: cosa sono le lampadine a Led?

Partendo dall’inizio, bisogna innanzitutto spiegare cosa sono le lampadine Led e come sono fatte.

Dal punto di vista strettamente tecnico, le lampadine a Led sono diodi a emissione di luce, ovvero dei piccoli semiconduttori che vengono avvolti da uno strato di plastica che protegge gli elementi più deboli e consente di focalizzare la luce.

La corrente, quindi, entra in un anodo positivo ed esce da un catodo negativo. In questo modo viene a generarsi un fascio di luce intenso.

La differenza visibile a occhio nudo rispetto alle loro antenate, poi, è la mancanza di filamenti presenti, invece, nelle lampade tradizionali, un fattore che le rendeva molto più delicate e facili al malfunzionamento e alla rottura.

Le lampadine a Led fanno realmente risparmiare energia?

Rispondiamo subito a questa domanda: le lampadine a Led permettono un notevole risparmio di energia elettrica rispetto a quelle a incandescenza. Infatti, la luce e diodi è molto più efficiente rispetto alla vecchia tecnologia a filamento.

In media, il nuovo sistema consente di ridurre i consumi del 75%. Inoltre, a livelli di potenza ridotti, la differenza è ancora maggiore. Le lampadine a Led utilizzano solamente dagli 11 ai 12 watt, generando un’emissione di luce che può essere paragonata a una lampadina ad incandescenza di 50 watt.

Come puoi effettuare il calcolo del risparmio potenziale?

L’elettricità di casa viene misurata in chilowattora (kWh). In una famiglia, mediamente, vengono consumati annualmente circa 10 mila kWh di elettricità. L’energia usata dalle lampadine, invece, viene calcolata in watt.

Dunque, dovrai effettuare un calcolo che ti consenta di trasformare i chilowattora in watt. Per farlo, ti servirà la seguente equazione:

watt della lampadina/1000 * uso giornaliero (espresso in ore) * 365 * numero delle lampadine

Vediamo un esempio che ti farà comprendere meglio il risultato di questo semplice calcolo. Se la tua lampadina riporta sulla confezione un consumo di 60 watt per ogni ora di utilizzo, questo numero verrà trasformato in 0,06 kWh (60W/1000=0,06 kWh).

Questo vuol dire che una lampadina di 60 W accesa due ore al giorno utilizzerà 43.800 watt di elettricità ogni anno o 43,8 kWh (0,06 kWh * 2 ore * 365 giorni= 43,8 kWh/anno).

Quindi, se in casa hai 40 lampadine con tale consumo di energia, vuol dire che ogni anno per l’illuminazione raggiungerai i 1.752 kWh (40 * 43,8 kWh= 1.752 kWh).

Il dato ottenuto potrai moltiplicarlo per la tua tariffa elettrica media, così da avere un costo realistico per l’illuminazione di casa. Comparando il calcolo con l’installazione di lampadine a Led potrai aver chiaro qual è il risparmio netto annuo di elettricità.

Anche la durata delle lampadine influisce sui costi e i risparmi

Oltre al consumo di elettricità, le lampadine a Led ti permettono di risparmiare anche sui costi di gestione. Infatti, la vecchia tipologia di lampade aveva una durata media di circa 1.200 ore. Questo vuol dire che se le utilizzi per due ore al giorno, dovrai sostituirla ogni 1,64 anni.

Secondo tale calcolo, mediamente dovrai spendere, per il solo acquisto di nuove lampadine, 30 euro all’anno. Le lampadine a Led, invece, ti garantiscono una durata di circa 25 mila ore.

Utilizzandole per due ore al giorno dovrai sostituirle una volta ogni 34,25 anni. Come potrai notare, la differenza è abissale. Infatti, in questo lasso di tempo andresti a spendere più di 1.000 euro in lampade a incandescenza.

Le lampadine a Led permettono anche di tutelare l’ambiente

Quando sostituisci le vecchie lampadine con quelle a Led, le prime non dovrai buttarle via, ma riciclarle tra i rifiuti speciali. Questo serve a tutelare la sicurezza di tutti, dato che al loro interno contengono dei vapori di mercurio che, rilasciati nell’aria, nuocciono gravemente alla salute di chi li respira e, inoltre, possono anche inquinare le acque piovane rompendosi in discarica.

Alcune parti delle vecchie lampade possono essere riutilizzate, mentre il resto dei bulbi devi portarli al centro rifiuti pericolosi più vicino.

I Led, invece, permettono anche di risparmiare dal punto di vista ambientale, non contenendo mercurio. Infatti, puoi tranquillamente gettarle tra i rifiuti comuni, anche se ti consigliamo sempre di riciclarle nel modo più sostenibile possibile (così da aumentare il loro impatto ambientale positivo).