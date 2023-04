Concorso Regione Campania 2023, nuovo bando: 5000 assunzioni

di Giusy Curcio

Nuovo maxi concorso in Campania finalizzato all’assunzione di migliaia di giovani tra diplomati e laureati entro il 2023. Sono richieste 5000 figure da inserire nei Comuni e in altre realtà del settore pubblico locale mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato. L’annuncio è stato dato dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha avuto anche l’approvazione dalla Giunta regionale.

Non sono stati resi noti i dettagli e il bando verrà pubblicato prima dell’estate. Le modalità seguiranno le linee di quattro anni fa con assunzioni a tempo indeterminato da parte di aziende pubbliche del territorio, come l’Eav, ed anche presso gli stessi uffici dell’ente regionale. E’ stato inoltre avviato un rilevamento per capire i fabbisogni di personale degli enti comunali e delle altre aziende pubbliche della regione.

Il concorso sarà gestito direttamente dalla Regione Campania. I candidati verranno sottoposti a una sola prova scritta, seguita da un periodo di formazione della durata di 3 mesi e da una prova orale. In seguito alla selezioni, scatterà subito l’assunzione immediata con contratti a tempo indeterminato. L’avvio del concorso è previsto già nel 2023 e dovrebbe durare massimo un anno.

Il bando sarà pubblicato sul portale web dell’ente regionale campano, chi vorrà prendere parte dovrà monitorare il sito https://www.regione.campania.it