Enrico Nigiotti diventerà papà: l’annuncio su Instagram

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Enrico Nigiotti ha annunciato che diventerà padre di due gemelli.

Al settimo cielo con la compagna Giulia Diana, il cantautore e musicista livornese (concorrente di Amici nel 2009 e di X Factor nella stessa edizione che ha consacrato i Maneskin) ha postato su Instagram tre foto che documentano la trepidante attesa: nella prima si vede il pancione di Giulia Diana coccolato dal cane della famiglia Nigiotti, nella seconda invece fanno capolino due tutine (una rossa e una gialla) che faranno presumibilmente parte del corredo dei piccoli, nella terza, infine, sono racchiusi i momenti emozionanti e concitati dell’ecografia.

A corredo di queste istantanee di felicità Enrico Nigiotti ha scritto, rivolgendosi idealmente ai suoi due gemelli: “E’ tutto un conto alla rovescia verso di voi. Mentre crescete dentro mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino“. E continua: “So solo che la parola PER SEMPRE avrà finalmente un significato. Ci si vede presto bimbi“. La voce di Nonno Hollywood ha incontrato Giulia Diana cinque anni fa e da allora se ne dichiara innamoratissimo. Lei, livornese come Nigiotti (che nella sua carriera ha duettato anche con Gianna Nannini) è un’insegnante di danza.