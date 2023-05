Eolie Music Fest 2023: scopriamo tutti i dettagli

di Filomena Volpe

Eolie Music Fest 2023 è uno degli eventi musicali più attesi dell’estate ed avrà luogo – come anticipa già il nome – presso le Isole Eolie da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Eolie Music Fest 2023: il calendario

SABATO 1 LUGLIO – SALINA

MOTTA

ELISA

DOMENICA 2 LUGLIO – VULCANO

PIERO PELÙ

M¥SS KETA

MOTEL CONNECTION

LUNEDÌ 3 LUGLIO

TBA

MARTEDÌ 4 LUGLIO – LIPARI

TBA

RADIO R101 LIVE DJ SET

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO – STROMBOLI

CLEMENTINO

ENSI

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

GIOVEDÌ 6 LUGLIO – STROMBOLI

SUD SOUND SYSTEM

99 POSSE

AFRICA UNITE

VENERDÌ 7 LUGLIO – STROMBOLI

EOLIE MUSIC FEST Party

Chi sarà il direttore artistico dell’evento?

Il direttore artistico dell’ Eolie Music Fest 2023 sarà Samuel Romano. La co-direzione, invece, è affidata ad Andrea Biviano

Eolie Music Fest 2023: le parole di Samuel Romano

“Questa terza edizione di Eolie Music Fest è l’ennesima evoluzione del nostro festival e mai come quest’anno vede tra i protagonisti alcuni degli artisti tra i più importanti sulla scena musicale italiana”– commenta Samuel.

“Abbiamo l’onore di avere con noi Elisa a inaugurare il festival, vero e proprio big del panorama musicale italiano che sarà capace di dare un valore aggiunto al nostro palco caicco. Inoltre, avremo Piero Pelù, un altro storico nome di prestigio della musica, il rap di amici come Clementino ed Ensi, il pop cult de La Rappresentante di Lista e M¥SS KETA. Questo è il primo il primo grande passo avanti per Eolie Music Fest verso un parterre di artisti sempre più importanti e influenti del mondo della musica”- conclude il direttore artisitico.

Info, Biglietti e Costi

I biglietti per partecipare agli eventi in programma a terra e in barca per EOLIE MUSIC FEST 2023 sono già disponibili su TicketOne. Il costo del biglietto a persona per barca turistica è di 65,65€ comprensivo di biglietto concerto + trasporto in barca, mentre il costo del biglietto a persona per barca privata è di 60,95€.