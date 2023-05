Fisciano, donati al Banco Alimentare Campania circa 4.500 confezioni di salsa cheddar

di Rita Milione

Ieri mattina sono stati donati al Banco Alimentare Campania circa 4.500 confezioni di salsa cheddar grazie all’incessante lavoro dei Carabinieri Tutela agroalimentare di Salerno che hanno provveduto al dissequestro dei prodotti, verificati e ritenuti edibili. La consegna – come riporta Salerno notizie – è avvenuta presso la piattaforma logistica del Banco Alimentare Campania nella zona industriale di Fisciano. I prodotti sono stati prontamente donati ad alcune cooperative che si occupano di bambini e alle mense per i poveri della regione.

“Continua il lavoro in simbiosi con le istituzioni per poter recuperare i prodotti sequestrati che sono ritenuti edibili, dopo le opportune verifiche, e donarli alle strutture caritative con noi convenzionate. Dietro le istituzioni – scrive l’organizzazione Banco Alimenatre Campania Onlus sulla propria pagina Facebook – su ci sono sempre uomini e donne di buona volontà che fanno di tutto per far rispettare la legge a tutela di tutti e per evitare lo spreco alimentare”.