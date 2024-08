“Ero un bullo”: un corso di approfondimento per i docenti sul bullismo e cyberbullismo

di Angela De Angelis

Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano sfide significative nel contesto educativo odierno, e le iniziative per prevenire e affrontare questi fenomeni sono fondamentali. Un nuovo corso di approfondimento, intitolato “Ero un Bullo”, si propone di offrire strumenti e conoscenze per comprendere e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso una metodologia innovativa.

Formatori

Andrea Franzoso, autore del libro “Ero un bullo”

Maria Giuseppina Pacilli, docente universitario di Psicologia Sociale presso Università degli Studi di Perugia

Marta Mereghetti, psicologa giuridica

Andrea Scirpa, criminologa

Elena Ferrara, promotrice della Legge 71/2017 sul bullismo

Modera l’incontro la Prof.ssa Giusy Laganà, docente di scuola secondaria di I grado e fondatrice di FARE X BENE- associazione contro il bullismo.

Con l’acquisto del corso, potrai ricevere a casa il libro “Ero un bullo” di Andrea Franzoso. Invia i dati di spedizione a [email protected]

Sinossi del libro

Daniel vive a Quarto Oggiaro, periferia di Milano. In famiglia il clima è teso, pochi soldi e continui litigi. Cresce nei cortili delle case popolari, ama il calcio e in campo è il più forte, tanto che a dieci anni gioca con la maglia dell’Inter. Le aspettative su di lui sono altissime, e non vuole deluderle. Ma quando, durante una partita, Daniel manca il goal decisivo, il sogno di diventare un calciatore famoso è infranto per sempre. Alle medie Daniel è un bullo temuto da tutti, carico di rabbia e aggressività. Sente che l’unico modo per guadagnarsi il rispetto è incutere paura e non temere niente, neanche di fare un colpo in banca. E infatti, lui le rapine arriva a farle per davvero, finché finisce al Beccaria, il carcere minorile. È considerato un ragazzo perduto, irrecuperabile. A segnare la svolta, l’incontro con don Claudio, il cappellano del carcere. Daniel viene affidato alla sua comunità, che accoglie i “ragazzi difficili”, e lentamente impara a guardare le cose da una nuova prospettiva. Eppure, proprio quando sembra aver messo la testa a posto, ricade in errore e viene arrestato di nuovo. Stavolta finisce a San Vittore. Daniel si sente smarrito, pensa di aver deluso tutti. Ma don Claudio non lo abbandona. E di lui si prende cura anche una professoressa di lettere in pensione, Fiorella, che fa la volontaria in carcere. Daniel riprende gli studi che aveva interrotto, si diploma, decide di iscriversi all’università. Oggi fa l’educatore.

Destinatari

Docenti scuola primaria

Docenti scuola secondaria di I grado

Docenti scuola secondaria di II grado

Certificazione

Al termine dei corsi, dopo aver superato il test di apprendimento, verrà rilasciata certificazione, pari a 4 ore, valida ai sensi della direttiva ministeriale 170/2016.

Presentazione dell’iniziativa formativa

Il corso esplora il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, fornendo una comprensione profonda delle loro dinamiche, effetti e strategie di prevenzione. Attraverso le testimonianze di esperti e psicologi, i partecipanti impareranno a riconoscere i segnali, ad agire in modo efficace e a promuovere un ambiente scolastico e sociale inclusivo e rispettoso. Il corso si basa su ricerche, casi studio e esperienze reali, offrendo strumenti pratici per insegnanti, genitori e studenti, al fine di contrastare il bullismo e favorire una cultura del rispetto e dell’empatia. Strategie di intervento, comunicazione assertiva e il ruolo cruciale della comunità educante saranno al centro delle discussioni, per equipaggiare i partecipanti con le competenze necessarie a costruire ambienti sicuri per tutti.