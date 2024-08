Salerno, tifosi in festa ma non per tutti: auto scassinate all’Arechi

di Redazione ZON

Mentre lo Stadio Arechi si riempiva di cori e applausi durante la sfida tra Salernitana e Spezia, fuori dal campo alcuni tifosi hanno vissuto una serata decisamente amara. Al termine del match, che ha visto le emozioni esplodere sugli spalti, alcuni sostenitori granata si sono trovati di fronte a una spiacevole sorpresa: le loro auto, parcheggiate nelle vicinanze dello stadio, erano state prese di mira dai ladri.

La gioia per la partita si è trasformata in rabbia e frustrazione quando i proprietari hanno scoperto i segni evidenti di scasso sui loro veicoli. Purtroppo, non si tratta di un episodio isolato. Da tempo, infatti, il fenomeno dei furti e dei danneggiamenti nei dintorni dello stadio è una preoccupazione crescente per i tifosi, che ormai vivono l’incubo di poter trovare la propria auto vandalizzata al ritorno da ogni partita.

Una serata che doveva essere di puro divertimento e passione calcistica si è dunque conclusa con un’amara delusione per alcuni. Una situazione che richiede una risposta concreta per garantire la sicurezza dei tifosi e delle loro proprietà nelle prossime occasioni.