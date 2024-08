Vietri, spiagge libere chiuse di notte dal 13 al 16 agosto e divieto di falò per tutta l’estate

di Redazione ZON

Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, con ordinanza sindacale n.75/2024, ha disposto il divieto di accesso alle spiagge libere vietresi dal 13 al 16 agosto dalle ore 19,00 alle ore 05,00 ed il divieto di accensione di fuochi/falò sull’arenile vietrese per tutto il periodo estivo.

Il provvedimento

Il provvedimento si è reso necessario a seguito degli accadimenti verificatisi nella serata del 10 agosto scorso e protrattisi sino a tarda notte dove la presenza di centinaia di persone alle spiagge libere ha procurato allarme sociale tanto da richiedere l’intervento del 118 per prestare soccorso a diverse persone.

Al fine di prevenire altri fenomeni come quelli accaduti che possono provocare danni materiali al patrimonio pubblico e privato nonché pericolo per la pubblica e privata incolumità, si è deciso di intervenire con la chiusura delle spiagge libere dalle ore 19,00 alle ore 05,00 dal giorno 13 al giorno 16 agosto e disporre il divieto assoluto su tutte le spiagge di Vietri sul Mare di accensione di fuochi/falò di qualsiasi natura per tutto il periodo estivo e senza limitazioni di orario.

L’ordinanza del sindaco Giovanni De Simone è immediatamente eseguibile ed i trasgressori andranno incontro alle sanzioni previste.

Le parole del sindaco

«In situazioni del genere, purtroppo, la cattiva educazione prende sempre il sopravvento ed abbiamo il dovere di garantire serenità ai residenti ed a quanti scelgono la nostra località per trascorre momenti di spensieratezza e di soggiornarvi – ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone – e quanto accaduto la sera del 10 agosto ci ha indotto a prendere questa decisione drastica. Non esiteremo ad adottare ulteriori azioni se necessario».