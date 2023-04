Eros Ramazzotti: straordinario show al PalaSele di Eboli

di Lucia Romaniello

“Non mollare mai… Tu vivi questa vita più che puoi“, uno dei numerosi messaggi lanciati da Eros Ramazzotti in occasione dello straordinario show che si è tenuto ieri sera, 11 aprile, presso il PalaSele di Eboli (SA).

Uno show mozzafiato (e super tecnologico!) che vede la musica al centro di tutto senza mai dimenticare l’amore, la pace (“La pace è l’unica battaglia che vale la pena di essere combattuta“) e la vita, soprattutto quella nuova, celebrata attraverso l’emozionante “L’Aurora” dedicata al nipotino Cesare nato lo scorso 30 marzo.

Foto di Alfonso Maria Salsano

Sul palco, ad accompagnare Eros Ramazzotti, una super band composta da musicisti storici e da new entry. Nello specifico, troviamo Luca Scarpa alla direzione musicale e al piano, Eric Moore alla batteria, Giovanni Boscariol alle tastiere, Giorgio Secco e Luca Mantovanelli alla chitarra, Paolo Costa al basso, Marco Scipione al sax, Monica Hill e Roberta Gentile ai cori e Dario Tanghetti alle percussioni.

Foto di Alfonso Maria Salsano

In scaletta, oltre ai brani dell’ultimo progetto discografico “Battito Infinito“, non sono mancati i grandi successi che hanno reso celebre Eros Ramazzotti tra cui “Una storia importante“, “Adesso tu“, l’energica “Più bella cosa” o l’emozionante “I belong to you” in duetto con Roberta Gentile (da pelle d’oca!).