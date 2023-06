Estate 2023, in provincia di Salerno tre azioni estive dedicate al volontariato

di Redazione ZON

Sodalis, il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno, ha pubblicato gli avvisi di partecipazione per tre azioni da realizzare insieme alle associazioni della provincia di Salerno per il periodo estivo.

Quest’anno ai campi di Volontariato si affiancano altre due attività: abitare i luoghi e i centri estivi.

Per i campi di volontariato l’obiettivo strategico è creare e sviluppare interesse e curiosità verso il mondo del volontariato in bambini e ragazzi, attraverso un percorso di orientamento e di accompagnamento che valorizzi le sensibilità individuali e collettive sui temi della prossimità, dell’impegno civico e della solidarietà e rafforzi il rapporto che la comunità ha con l’impegno volontario. Ai campi di Volontariato potranno partecipare ragazzi e adolescenti di età compresa tra i 10 e i 17 anni.

Con i centri estivi si intende creare momenti di socializzazione e di svago attraverso attività ludiche, ricreative ed educative. I centri estivi si svolgeranno in modalità semiresidenziale con una durata minima di almeno dieci giornate. Le attività saranno organizzate in spazi pubblici all’aperto, in aree o riserve naturali e in sedi.

Il servizio abitare i luoghi ha come finalità più diretta la diffusione dei valori della solidarietà e della cultura del Volontariato, dando visibilità all’impatto sociale dell’azione volontaria, promuovendo la crescita della cultura della cittadinanza attiva e facilitando l’incontro tra Enti del Terzo settore, cittadini, enti pubblici e privati interessati al Volontariato. L’attività prevede l’organizzazione di eventi pubblici nel periodo estivo altamente socializzanti con al centro i temi quali l’interesse generale, il bene comune e l’impegno volontario.

Il servizio è aperto alle Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al RUNTS, con sede legale o operativa nella provincia di Salerno.

Per partecipare è necessario compilare il form on-line sul sito del CSV di Salerno [www.csvsalerno.it] entro le 13.30 del 23 giugno 2023.