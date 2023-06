Maturità 2023: le possibili tracce del tema di italiano

di Redazione ZON

Save the date: mercoledì 21 giugno alle ore 08.30 comincerà al Maturità 2023 con la prima prova, il temuto tema d’italiano. Secondo fonti del Ministero le sette tracce della prova d’italiano sono già pronte da settimane e custodite plico telematico che le scuole potranno aprire solo a esame iniziato. Ovviamente sono tanti gli argomenti che verranno toccati dalle tracce: gli studenti potranno discutere di letteratura, storia, filosofia, scienze, tecnologia, economia e argomenti di stampo sociale.

I papabili autori dell’analisi del testo della Maturità 2023

Scatta quindi il famoso tototema: per quanto riguarda l’analisi del testo, parecchi studenti che hanno risposto al sondaggio di Skuola.net hanno ipotizzato che gli autori da studiare meglio saranno Gabriele D’Annunzio, tra gli autori tra ‘800 e ‘900, per via del 160esimo anniversario di nascita e Luigi Pirandello, per il ‘900. Altre persone di spicco, tra i papabili autori da analizzare potrebbero essere Beppe Fenoglio, di cui ricorrono i 60 anni dalla morte, e anche Carlo Emilio Gadda, di cui ricorre il 50esimo anniversario della morte.

Le possibili tracce di tipologia B

Per quanto riguarda le tracce di tipo B, quelle di tipo argomentativo c’è in pole position l’argomento storico sul fascismo, la cui caduta è avvenuta 80 anni fa e 140 anni fa nacque Mussolini. Tra le ricorrenze ci sarebbero anche i 75 anni della Costituzione italiana o ancora i 70 anni dalla morte di Stalin e i 75 anni dalla nascita dello Stato di Israele. Ancora, i 60 anni dall’immortale discorso “I have a dream” di Martin Luther King. Tra gli argomenti, anche i 10 anni del pontificato di Papa Francesco e i 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si ricordi, infine, che quest’anno ricorrono anche il decimo anniversario della morte di Nelson Mandela e di Margherita Hack.

Le possibili tracce di tipo C

Invece per le due tracce di attualità, della tipologia C, potrebbero prendere spazio le tematiche per quanto riguarda la mafia, con la ricorrenza dei 45 anni dalla morte di Peppino Impastato; si potrebbe parlare della guerra in Ucraina, della morte della Regina Elisabetta e la conseguente incoronazione di Carlo III oppure di argomenti più virati sulla tecnologia come il metaverso e Chat GPT.