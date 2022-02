Estrazione Eurojackpot venerdì 25 febbraio: i numeri di oggi

La redazione di Zon.it vi aggiorna in tempo reale sui numeri delle estrazioni dell’Eurojackpot. A partire dalle ore 20 scopri con noi i numeri della lotteria e controlla se hai vinto. Analizziamo oggi i numeri dell’estrazione di venerdì 25 Febbraio 2022.

Montepremi giornaliero: 44 milioni di euro

Come si gioca all’Eurojackpot

Eurojackpot è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia: 18 i Paesi per conquistare un grande Jackpot in palio ogni venerdì. Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Eurojackpot ti premia con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. Puoi giocare in ricevitoria e online. Eurojackpot è sempre milionario. Anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 MILIONI € e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso.

Il numero 19 risulta essere il più frequente dell’Estrazione Eurojackpot con 64 occorrenze. Il 40 è il numero che ha accumulato il ritardo maggiore, assente da ben 42 sorteggi. Storicamente il massimo ritardo registrato è stato di 67 estrazioni, raggiunto dal numero 37. La coppia di numeri più frequente è formata da 16 e 18 con 11 occorrenze.