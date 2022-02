Ilir Shaqiri: l’ex ballerino di “Amici” dà i voti ai professionisti

Ballerino professionista di “Amici” dal 2001 al 2006, Ilir Shaqiri “promuove” Giulia Stabile ed Elena d’Amario, difendendo Alessandra Celentano

Ospite della prima puntata del nostro nuovo talk show dedicato al mondo della tv, Ilir Shaqiri, ex ballerino professionista di Amici, ha avuto parole al miele per la conduttrice Maria De Filippi, alla cui corte ha lavorato dal 2001 al 2006: “La sua intelligenza, la pazienza e la visione la rendono realmente la regina della tv italiana. Non c’è conduttrice, autrice, produttrice televisiva italiana che possa dire di avere un successo praticamente inalterato negli anni con gli stessi programmi”.

Fresco vincitore della versione albanese del “Grande Fratello Vip”, Ilir ci ha confessato di non aver mai smesso di guardare “Amici” da spettatore, neppure quando ormai non militava più nel cast, “Negli anni, mi hanno colpito diversi allievi. Su tutti Klaudia Pepa e Tommaso Stanzani”, dice, quindi spezza una lancia a favore di Alessandra Celentano: “Alessandra non è cattiva, è esigente. Lei rappresenta al meglio ciò che la danza è, Disciplina, Talento e Lavoro”.

E dei suoi colleghi professionisti chi ammira di più? “Giulia Stabile ha grandi doti interpretative ed è molto musicale (…) Elena D’Amario è straordinaria, meravigliosa. Una potenza della natura, mi emoziona ogni volta che la vedo ballare”.

Shaqiri, la tv italiana e sua figlia Emily

Ballerino di alcune tra le più amate trasmissioni Mediaset degli Anni Novanta, da La Sai L’Ultima? (che gli ha fatto conoscere l’amore) a Buona Domenica, Ilir Shaqiri non esclude la possibilità di partecipare ad un reality show anche in Italia: “Magari l’Isola dei Famosi, perché l’istinto di sopravvivenza fa parte della mia vita da sempre o Pechino Express, in coppia con mia figlia Emily”.

Proprio alla piccola di casa Shaqiri, che segue con successo le orme del padre, è legato per Ilir il momento più emozionante della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip albanese, conclusosi venerdì scorso su TopChannel con la conduzione di Arbana Osmani: “In una puntata mi hanno fatto una sorpresa: c’era Emily che cantava. Io mi sono commosso e ho cominciato a piangere sulle sue guance”.

